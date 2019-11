Detalla López Obrador 'momentos difíciles' de Gobierno

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en su primer año, su Gobierno ha tenido momentos difíciles, pero no graves, como la explosión en Tlahuelilpan, en Hidalgo; el fallido operativo para atrapar a Ovidio Guzmán, en Culiacán; la crisis arancelaria con EU; el ataque a la familia LeBarón y el asilo a Evo Morales.

"El más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo fue la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas, eso fue lo más lamentable, lo que más nos afectó", aseguró el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Luego podríamos decir que tuvimos lo de los aranceles, esa crisis, la amenaza unilateral de imponer aranceles a las mercancías mexicanas, que también fue un momento delicado (...) Otro momento difícil fue la guerra que se desató en Sinaloa, una guerra breve, yo creo que es la guerra más breve en la historia, una guerra de cuatro horas".

Asimismo, López Obrador comentó el reciente ataque contra la familia LeBarón al norte del País.

"Esta lamentable tragedia de la familia LeBarón, la pérdida de la vida de 3 mujeres 6 niños, fue muy fuerte y estamos actuando para esclarecer los hechos para que haya justicia. Estamos trabajando en eso", manifestó.

Otro momento difícil, dijo, fue la decisión de otorgar el asilo político al ex Presidente de Bolivia, Evo Morales.

"Eso ya lo convino por la situación esta de los aranceles, va mezclado y junto y en efecto podría ser el asilo, es una decisión que se tomó, creo que también fue oportuna, apegada a nuestros principios de política exterior de proteger a protegidos político y proteger a quienes son acosados y pueden ser agredidos", agregó.

El jefe del Ejecutivo también admitió que la seguridad es una "asignatura pendiente".

"El problema de la inseguridad y la violencia, porque, lo he dicho, porque se dejó crecer mucho el problema, fue equivocada la estrategia, fue un error, más que un error, un crimen haber declarado la guerra al narcotráfico. Somos responsables pero no culpables", aseveró.