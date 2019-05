Detienen a ebrio en silla de ruedas por atacar con machete a mujer policía

Un hombre en silla de ruedas en estado de ebriedad fue arrestado tras atacar con un machete a una agentes de Seguridad Publica.

Este sujeto estaba en un crucero de la ciudad pidiendo dinero en estado de ebriedad. Al solucitarle que se retirara, se negó y puso resistencia.



Al momento de detenerlo sacó un machete y agredió a una mujer policía, por fortuna no le dio con el filo, de ser así ahorita estuviéramos informando una tragedia.



Las personas con alguna discapacidad tienen derechos, pero también obligaciones, una de ellas es cumplir la ley y no alterar el orden.



Lamentamos esa conducta tan violenta, en el DIF y en Des. Social se brindan apoyos, no podemos permitir que las cosas se arreglen a machetazos.



Ya está a disposición del ministerio público, se han respetado sus derechos y será un juez quien dirima este probable delito.