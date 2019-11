Dividen opiniones resultados de plebiscito

Positivo ven representantes de partidos e independientes la decisión que se obtuvo en Chihuahua por el plebiscito para el proyecto de las luminarias, coincidiendo en que puede ser un parámetro para hacer valer este derecho de Ley, cuando en los municipios se planteen obras costosas.

Abelardo Ramírez de Morena, mencionó que anteriormente ellos como partido ya habían pedido que se celebrara este ejercicio, que es inédito al menos en el estado, “para nosotros es una práctica muy buena, excelente”, comentó que cuando en su momento se dijo que se sometería a plebiscito esta obra, siempre se estuvo de acuerdo. Respetar la voluntad ciudadana es el objetivo, agregó Ramírez, y obviamente fue importante la participación de la gente, la cual está aprendiendo de este tipo de ejercicios democráticos, que si se llegan a practicar en todo el país, se estaría acercando a una auténtica democracia, “ojalá así se sometan todas las grandes obras”.

Por su parte el dirigente del Partido del Trabajo, Jesús Manuel Leyva Holguín, opinó que es una herramienta que el pueblo debe utilizar y eso podrá marcar diferentes parámetros. Si la población se enseña a utilizarlo será bueno para otro tipo de obras y acciones, para que se posesione en cuanto a lo que quiere y no quiere. En este caso la gente de Chihuahua sí quería las luminarias pero no a ese costo establecido, lo cual fue la diferencia. Al gobierno en turno más que perjudicarle le será provechoso por el hecho de aceptar la voluntad del pueblo, opinó Leyva Holguín. Por parte del ex candidato a alcalde de Delicias de manera independiente, e impulsor de este movimiento en la ciudad, Roberto González García, manifestó que fue interesante que por fin se haga valer la Ley de Participación Ciudadana, con la posibilidad del plebiscito y consultas populares, lo cual es rescatable, pero aún muy imperfecto.

Subrayó que hay algunas lagunas en la Ley, de quien hace los presupuestos por ejemplo, y que en este caso lo pagó el municipio, pero es positivo de entrada el hecho de que se le pregunte al ciudadano, si está o no de acuerdo en algún proyecto del gobierno, que en este caso tuvo diferentes aristas el tema.