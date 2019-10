Efectuarán marcha contra juez y MP en Meoqui

Por violentar los derechos humanos de Adrián O. N., al publicarse una fotografía sin censurar antes de dictarle sentencia, por irregularidades en las audiencias y por perjudicar económica y psicológicamente a las hijas que tiene con Sara García, su esposa; sus familiares asistieron a la CEDH, “no pueden perjudicar a un inocente con 12 años de prisión”, dijeron. La mañana de ayer fue recibida en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la esposa de Adrián Ontiveros, Sara Aideé García Rodríguez, para interponer una queja en contra del juez Salvador Mario García De la Cadena y del Ministerio Público por diferentes razones, la primera por difundir en redes sociales la fotografía de su marido culpándolo por el delito de violación sin que esto hubiera sido confirmado ni tener la sentencia, perjudicando moralmente a la familia. Otra de las razones expuestas, es el hecho de haberlo acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina, cuando existen las pruebas de que es inocente pues recalcó que el estudio realizado a la infante no incluía la cédula profesional del médico, “Tenemos videos de las audiencias donde se ha desahogado el juicio y le dictaminaron 12 años y medio de prisión, siendo que no tienen pruebas para hacerlo”, dijo. Aseguró la esposa que no descansará hasta obtener justicia y que se esclarezca el caso, asegurando no cegarse por el parentesco que tiene con Adrián, pero que pide que las cosas se hagan con transparencia y por ello realizarán este próximo lunes 21 de octubre, una marcha a las afueras del Ministerio Público en Meoqui, hasta concluir en la explanada de presidencia municipal para que el presidente Ismael Pérez Pavía intervenga en el caso. “Están atropellando los derechos de las personas, no pedimos que aboguen para una persona culpable o no, simplemente lo que es. Así que estamos convocando a la ciudadanía, quien nos guste apoyar en la marcha pacífica pero no sólo que sean compatibles con nuestro caso, invitamos a quienes hayan sido víctimas de abuso de poder”, agregó. Reiteró que lo más perjudicial desde que se le acusó de violación agravada contra una menor (sobrina) el pasado 1 de agosto del 2018, ha sido la afectación económica y psicológica de sus tres hijas a quienes se les ha dañado por el hecho de no tener al proveedor de la casa, verse mal por el lado del dinero y de la educación, ya que tuvieron que retirarse de sus escuelas por el mismo acoso. “Mis niñas lo extrañan mucho, las he llevado a las audiencias para que lo vean un momento, ya que me resulta muy caro llevarlas al penal de Chihuahua”, terminó la señora la entrevista, reiterando su sed de justicia.