El origen de todo: Celiderh

El viernes pasado tuve la fortuna de ser invitado a un desayuno por el 30 Aniversario del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano(Celiderh), la primera organización que me becó para realizar diferentes diplomados, en el 2008, en ese entonces recién egresado de la licenciatura; el primero de ellos fue el diplomado de “Liderazgo Social” en Saucillo y posteriormente “5 Pasos para Crear tu Empresa”, en la Secretaría del Trabajo y “The Bullet Proof Manager (El Gerente a Prueba de Balas)” en el Tecnológico de Chihuahua.

Al momento de llegar al desayuno cuál fue mi sorpresa que era una convivencia con los consejeros fundadores y actuales de Celiderh, algo inesperado, compartiendo mesa con empresarios de la talla de Enrique Terrazas Seyffert y Luis Alonso Ramos, por hacer mención, así como egresados de Celiderh que se encuentran al frente de organismos como CANACINTRA, Imagen Radio, Gobierno Municipal de Chihuahua, entre otros.

Lo interesante de este desayuno fue la retrospectiva e introspectiva que hice de mi paso por Celiderh, en ese instante la pregunta detonante me trajo a mi memoria muchos momentos clave en mi vida en los que Celiderh influyó y que hasta la fecha sigue dando frutos. Concluí la importancia de esta organización y el cumplimiento de su misión al formar a, en su momento, jóvenes, que incidiéramos en la toma de decisiones, incursionando en los sectores público, privado y civil, haciendo efectiva la idea inicial con la que nació dicho semillero de liderazgos, apegados a los ideales que plantearon sus fundadores: Enrique Terrazas Torres, Samuel Kalish, Alonso Ramos, Jaime Creel y Víctor Almeida.

Creo firmemente en el propósito que Celiderh persigue y estoy seguro que, de forma inconsciente, los que nos formamos en sus programas a diario ejercemos ese liderazgo humano y con valores que nos inculcaron a más de 35,000 egresados. Nuestro paso por esta noble organización trazó la ruta por los que muchos nos desarrollamos profesionalmente, quizás de forma individual, pero que en estos momentos estamos nuevamente encontrándonos al ocupar distintas posiciones que nos permiten trabajar en conjunto y que debemos aprovechar esa inercia para generar sinergia.

Mi paso por Celiderh fue muy gratificante y enriquecedor; creo que es la primera vez que hacía ese análisis y concluía que el origen de mi trayectoria profesional fue a raíz de que Celiderh me apoyó, de ahí vinieron las oportunidades que se fueron encadenando y permitiéndome conocer muchas personas.

Fue grato coincidir con otros formados en los programas de Celiderh como Ricardo Bustos, experto del emprendimiento; Aidé López, alcaldesa de Saucillo; Roberto Lara, director de JMAS de Chihuahua y ex diputado local; Lily Armendáriz, servidora pública en el municipio de Chihuahua; Enrique Valenzuela, director de FECHAC en Delicias; entre otros.

Muchas felicidades a Celiderh por sus primeros 30 años de vida; pero, sobre todo, muchas felicidades por seguir formando a más y más jóvenes, convencidos de que ese es el rumbo para generar verdaderos actores de cambio, más en estos momentos en que la preocupación mundial son los liderazgos, muy compatible con lo local, estatal y nacional. Gracias de todo corazón y mi reconocimiento a sus fundadores y patronato, que hacen posible el desarrollo humano de tantos jóvenes profesionistas que andamos dando testimonio, con nuestras acciones, de lo que es Celiderh. ¡Muchas felicidades! y ¡Muchas gracias!