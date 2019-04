El recuento de los daños en el Palmas Pub

En menos de 30 minutos, un incendio de grandes magnitudes, registrado la madrugada de este miércoles, redujo a cenizas y escombros el centro nocturno “Palmas Pub”, ubicado en pleno centro de la ciudad, dejando pérdidas materiales totales, alarma entre vecinos que tuvieron que ser evacuados, preocupación en dueños de otros negocios y una intensa movilización de cuerpos de rescate.

Fue aproximadamente a la 1 de la madrugada de este pasado miércoles 24 de abril, cuando se reportó al número de emergencias 9-1-1, el incendio de negocio ubicado en la calle 1ª y avenida 4ª casi esquina con la avenida Río Conchos del Sector Oriente, el cual estaba vacío.

Hasta este punto, bomberos del turno “A” llegaron en las unidades 11, 19 y cisterna, acompañados de policías y agentes de Vialidad que cerraron todos los accesos, mientras que los combatientes del fuego iniciaron las labores para contener las llamaradas que alcanzaban los 10 metros de altura y se observaban desde varios puntos de la ciudad.

Debido al material con el que fue edificado el lugar, el fuego se propagó rápidamente, en un lapso de 25 a 30 minutos había consumido la estructura de la palapa, sanitarios, explanada, zona de clientes, entre otros lugares, afectando toda la estructura y el mobiliario, así como mercancía, pantallas, equipo de sonido e iluminación entre otras cosas.

Durante las llamaradas se podía escuchar el crujir de la madera y una serie de explosiones, de bajos y altos decibeles que alarmaban más a la gente y a los cuerpos de socorro.

Aunque de manera oficial dijeron que las pérdidas eran totales y no cuantificadas, algunos de los trabajadores en el momento dijeron que son millonarias sin dar una cifra exacta. El fuego amenazaba con propagarse a otros negocios y departamentos que fueron evacuados por elementos policiales.

En su momento se dijo que las causas son inciertas, que lo más seguro es que haya sido por un corto circuito, no obstante será un perito en materia de incendios de la Fiscalía General del Estado o privado el que determine dónde fue el foco de ignición del siniestro.

El viento complicó y también ayudó

El comandante de Bomberos, Horacio Acosta Neri, confirmó que las ráfagas de viento que había en el momento complicaron las labores para enfriar la conflagración, sin embargo, destacó que ayudó al negocio de venta de mariscos para que las llamas y el calor no lo “golpeara” directamente.

Al terreno baldío que se ubica a un costado a mano derecha, las lengüetas de fuego alcanzaron a dañar el techo de madera y lámina. Bomberos y policías usaron una barra para desprender un trozo de metal, ingresaron para verificar que no hubiera afectaciones en un corral donde hay vehículos de Fechac y Ficosec.













Se evacuaron inmuebles por temor

Las grandes llamaradas y una serie de explosiones que dejó el siniestro, alertaron a las autoridades y vecinos de varios departamentos. Se procedió a actuar bajo protocolo y se evacuaron cerca de veinte personas para proteger su integridad y no ponerlos en riesgo. Por fortuna los inmuebles no resultaron afectados.

Negocio de mariscos sufrió daños por el fuego

La rápida intervención del Departamento de Bomberos hizo posible que el fuego no se propagara del todo al negocio denominado “Maricos Ensenada”, que se encuentra adjunto al antro y solo los dividía una malla.

En una visita breve durante la contingencia por parte de los dueños que llegaron preocupados, aparentemente no hubo afectaciones, no obstante por la mañana, al realizar una revisión más minuciosa se dieron cuenta que la lumbre afectó cableado, ventanas, un aire y una palma, lo que confirmó el coordinador de Protección Civil.

PC recomendó aplicar retardadores y colocar más extintores

Patricio Barrera Juárez, coordinador de Protección Civil, aseguró que al negocio siniestrado se le realizó una inspección previa, se hicieron varias recomendaciones y la mayoría de estas indicaciones se cumplieron.

Entre ellas fue la aplicación de retardadores de fuego en la estructura de palma y madera, colocar detectores de humo y de gas, más extintores y la señalización adecuada en las rutas de evacuación.

Puntualizó que el área más afectada fue la palapa, la cocina y los sanitarios que estaban edificados con madera, palmas y tablaroca. Aunque no lo confirmaron con precisión, dijo que la causa pudo haber sido un corto circuito, pero de eso se van encargar peritos en materia de incendios.









Fueron 30 empleados los que se quedaron sin trabajo

La noticia del incendio se hizo viral en las redes sociales y causó que la plantilla de trabajadores de las diversas áreas del negocio en mención, se apersonara para ver lo que sucedía.

Al estar allí, algunos se mostraron nerviosos, otros serios y otros no lo podrían creer. Miraban atónitos cómo todo se redujo a cenizas y a escombros. Salían y entraban, pero ya nada se podía hacer. Horas más tarde, de ese mismo miércoles, fueron citados a la hora en que regularmente inician su jornada laboral, para ayudar a limpiar los escombros y ver el destino de sus empleos.

Versiones allegadas dijeron que algunos podrían ser reubicads en otros negocios, sin embargo muchos mostraron su pesar por la pérdida de su fuente de empleo.





Lamentan bandas locales y clientes, se solidarizan

Clientes y grupos de bandas locales se unen en el afecto y lamentan lo ocurrido. Sus mensajes fueron publicados por medio de las cuentas de Facebook.

“Lamentamos el suceso del local Palmas Pub aunque gracias a Dios no hubo pérdidas humanas era una fuente de trabajo para sus servidores y muchos compañeros del gremio así que, La Real Norteño Banda se une con el señor Arón y con todo el equipo de trabajo, poniéndonos a la orden para realizar cualquier evento y recabar fondos y se vuelvan abrí las puertas nuevamente ánimo mi Arón y todos los trabajadores y amigos q laboran en palmas pub sus servidores puestos y a la orden”.

“Muy lamentable lo sucedido anoche en Palmas Pub ya que es un lugar que nos abrió sus puertas durante tantos años, en agradecimiento hoy nos solidarizamos con ellos en la organización de cualquier evento para que pronto vuelva a abrir sus puertas ánimo mi compa Arón Córdova y todo el equipo de Palmas pub, La Tequilera NB a la orden :)”.

Lanzan mensaje vs “graciositos” que se burlaron de las pérdidas en incendio

El mensaje versa lo siguiente: “Hay que madurar señores, burlarse de la desgracia ajena no los hace mejores, la mayoría de los que se burlan jamás han tenido un negocio y no tienen idea de lo que uno invierte, de lo que uno pasa en esos lugares, de lo que uno da x ese lugar, Dios quiera jamás pasen x una situación similar "graciositos". Lamento muchísimo lo sucedido aquí, ya que me siento parte de la gran familia PALMASPUB, pero sé que solo es una piedra en el camino y que esto será el comienzo de algo mucho mejor!! Ánimo amigos, estamos con ustedes💚#YosoyPALMASPUB🌴🌴