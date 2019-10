Emily Sofía Rumbo al Nacional de Tenis

Emily Sofía Carreño Rodríguez, tenismesista del Club Meoqui que ha tenido una importante trayectoria en este deporte, se preparará para contender en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza “Yucatán 2019”, que se llevará a cabo el próximo mes.

Con casi cinco años de preparación, esta jugadora desde que inició a entrenar dio muestras del gran nivel que alcanzaría, incluso en sus comienzos llamó la atención del entrenador cubano Osmany Cajigal, actual director técnico de la Federación Mexicana de esta disciplina.

Entre - vistada en el partido de volibol de la Liga Mexicana Femenil en el Carlos Stege Salazar, donde junto con su familia realizaba actividades para reunir fondos para acudir a Mérida, Yucatán, la jovencita comentó. “Estaré con la selección Chihuahua en el Nacional del 27 de noviembre al primero de diciembre, participaré en las modalidades por equipos, singles y dobles mixtos dentro de mi categoría y también probaré suerte en la de Primera Fuerza”.

“Me siento muy orgullosa del trabajo que he realizado porque me he esforzado en cada competencia, traigo un buen nivel y creo que voy a hacer un buen papel en Yucatán”, comentó. Estudiante de segundo grado de la Secundaria Estatal Stege 3026 de la vecina población, Emily de 14 años, desde que empezó a entrenar tenis de mesa no ha dejado de hacerlo, favoreciendo así sus dones naturales, siendo en la actualidad una de las deportistas