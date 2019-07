A 36 días de la desaparición de la estudiante universitaria, Salma Yahaira Montes, sin ningún dato en la investigación que revele su paradero, la impotencia y desesperación en la familia que crece y la esperanza que no muere, la hermana hizo pública una carta dirigida a quienes podrían ser los supuestos “secuestradores”.









Karen compartió a través de Facebook una carta en la que expresaba que no le desea ningún mal a la persona que se llevó a Salma, solo desea que regrese a su hermana para que ella y su madre puedan estar completas.

Salma Yahaira fue vista por última vez el viernes 31 de mayo cuando salió de su casa, familiares siguen pidiendo apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para que las personas que tienen a Salma permitan que regrese con su familia.





CARTA AL QUE PRIVÓ DE LA LIBERTAD A MI HERMANA SALMA MONTES





A ti que te llevaste a mi hermana Salma, a ti que la tienes escondida en algún lugar, a ti que nos quitaste un pedazo de nuestras vidas sin tener ningún derecho de hacerlo, sin nosotros haberte hecho ningún mal, quiero que hoy siendo el cumpleaños de mi Madre te pongas a pensar en todo el sufrimiento que está sintiendo por no tener su corazón completo, por no poder festejar en este día como ella quisiera hacerlo, no se merece lo que nos hiciste, ninguna persona se merece pasar por esta situación, ponte a pensar si fuera alguien de tu familia…….no te deseo ningún mal Dios te bendiga y a toda tu familia y te ilumine el corazón para que puedas actuar con bien, solo quiero a mi hermana de regreso viva para estar completas, para que mi Madre pueda ser feliz de nuevo, para que ya no llore todas las noches y días por que salma no esta con ella, para que pueda dormir en paz sabiendo que mi hermana duerme tranquila en casa, le pido a Dios todo poderoso que te ayude a ver la luz y te des cuenta del mal que has causado. No te deseo ningún mal sino todo lo contrario, solo te pido regresa a mi hermana con vida y que Dios te bendiga…..