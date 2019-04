En 25% de escuelas acuden niños mal alimentados y desaseados

La omisión de cuidados en niños con baja alimentación y desaseados, se presenta en un 25 por ciento de las escuelas de nivel preescolar y primaria en colonias rurales y urbanas de Delicias.

Las causas son entre otras, el que los niños no almuerzan en casa o desayunen poco; no van aseados a la escuela y en algunos de los casos, los padres recogen a sus niños media o una hora y media después de la salida; que los papás no tienen tiempo de acudir a las reuniones en las insituciones donde estudian sus hijos, informó, Víctor Pablo Flores Pérez, secretario ejecutivo municipal del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes dentro del Desarrollo Integral de la Familia.

Lo citado en líneas arriba, consideró, se debe al grado de ocupación que tienen los padres de familia, quienes deben laborar hasta tiempo extra para poder obtener dinero para solventar las necesidades familiares.

La problemática que se da en los niños es muy diversa y de acuerdo al nivel de educación que estan cursando, “en lo que corresponde a Secundaria la situación varía, ya que aquí el tema de las redes sociales y la falta de comunicación está provocando mucho estrés y ansiedad en la gran parte de la población escolar”, dijo Flores Pérez.

Lo que llama la atención en el nivel Secundaria es que se conoce de casos de alumnos que hacen de las redes sociales una adicción, “esto les provoca estrés y ansiedad, lo que puede motivar conductas suicidas, ya que no hay una comunicación real con sus padres, pues todos incluso a la hora de verse siempre están con el uso de las redes sociales, incluyendo a los padres, los cuales muchas veces no conviven con sus hijos por el trabajo que desarrollan y trabajan horas extras para poder resolver sus necesidades económicas”, dijo Víctor Pablo Flores Pérez.

Este organismo se dedica a ofrecer pláticas a los padres de familia en las diversas escuelas y centros comunitarios de la ciudad, con el fin de coadyuvar a que este problema disminuya y estar al pendiente de auxilar a quien así lo requiera, finalizó el funcionario.