En ascenso joven púgil deliciense

El boxeador deliciense Jaime Saavedra Ríos después de haber obtenido su primera victoria en el box profesional, contratado por Miguel Cotto Promotions, ya es entrenado en Nueva York por el puertorriqueño Juan “Toño” León de cara a su segundo compromiso, a realizarse el 17 de agosto en la Isla del Encanto.

Esta es una nota periodística publicada en Puerto Rico:

SAAVEDRA REPRESENTARÁ A MÉXICO Y A PUERTO RICO

RICO

EL RESPETADO MANEJADOR Y ENTRENADOR JUAN 'TOÑO' DE LEÓN ENTRENA AL MEXICANO EN BUFFALO, NUEVA YORK.

Si aún no conoce el nombre del prospecto azteca Jaime Saavedra, vaya aprendiéndoselo. Va a ver mucho de él por la próxima década.

Y es que no solo fue fichado por Miguel Cotto Promotions y Golden Boy Promotions como parte de la expansión de la empresa de boxeo boricua, sino que el recio pegador mexicano también está siendo entrenado y moldeado por manos puertorriqueñas.

“Ya es parte de mi familia”, sostuvo en el entrenador boricua Juan de León, manejador de los excampeones mundiales Alberto ‘El Explosivo’ Machado y Ángel ‘Tito’ Acosta y quien ha acogido a Saavedra en su residencia en Nueva York para ayudarlo en su carrera profesional.

“Es un joven de 18 años de edad con 94 peleas de aficionado que tiene un potencial enorme. Estoy contento que me hayan dado la oportunidad de trabajar con él. Lo que más me encanta es que lo cogimos crudito en su parte física y en las cosas que le faltan por aprender. Mi hermano Sugar de León, nuestro equipo de trabajo y yo tenemos ahora la encomienda de desarrollarlo y llevarlo al próximo nivel”.

Su primera pelea fue el pasado 29 de junio, en la cual debutó con éxito en su natal México al ganarle a José Luis Huerta. Ahora se apresta a tener su segundo combate el próximo 17 de agosto en el coliseíto Pedrín Zorrilla durante el cartel de Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment que encabezará Danielito ‘El Zorro’ Zorrilla.

“Lleva entrenando duro con un par de jóvenes veteranos y ha lucido muy bien en sus guanteos con Emanuel ‘Picky’ Colón (16-1-1 con 15 KO’s en 140 libras) y Wilfredo Flores Vega (7-0 con 3 KO’s en 135 libras). De hecho, ‘Pinky’ me dijo que pega bastante duro y estamos hablando de un ‘Pinky’ que ha guanteado con pegadores como Machado y Subriel Matías”, indicó De León.

“Y esa pegada es así, sin trabajar mucho físico y siendo bien flaquito. Cuando coja fuerza va a ser bien difícil bregar con él. Mide 5’10 ½ y puede hacer 135 cómodo. Además, es un chamaco bien disciplinado, que asimila el trabajo y tiene mucha hambre de ser grande en el boxeo. Estamos hablando de un muchacho que se levanta antes que el reloj suene por la mañana, que es el que me espera temprano a mí para ir a correr. Esa dedicación y deseo no la tiene todo el mundo”.

“EL BOXEO CORRE POR MIS VENAS”

Parte de esa disciplina espartana que demuestra Saavedra se debe a que entrena bajo la tutela de sus padre (Jaime Saavedra, Sr.) y del veterano Raúl ‘el Bombardero’ Delgado desde sus seis años de edad en su natal ciudad Delicias, Chihuahua.

“Desde pequeño mi padre me llevaba a entrenar, aunque me dieran berrinches. Pero eso me ayudó a ser la persona que soy hoy y tener la disciplina que tengo. El boxeo corre por mis venas”, sostuvo Saavedra, nacido en Utah de padres aztecas pero que se crío en México desde pequeño.

“Mi base está en Chihuahua pero ahora me toca entrenar también con el ‘Camp de León’ para tratar de llegar al próximo nivel y estoy muy agradecido de la oportunidad que me han dado ellos y que me ha dado Miguel Cotto Promotions y Golden Boy Promotions en mi carrera. No los voy a defraudar. Vamos a echarle ganas. Además, ahora me toca pelear no solo por México, sino también por Puerto Rico, que va a ser mi segunda casa”.

De hecho, el plan de la empresa es tenerlo bastante activo, tanto en México como en la Isla.

“La expectativa es mantenerme peleando lo más corrido posible, sea en México o en Puerto Rico. Si estoy saludable quisiera pelear cada seis semanas o cada dos meses”, dijo Saavedra, agregando ya ha desarrollado buena química con su nuevo grupo de trabajo boricua.

“Son personas maravillosas. Me están ayudando en todo, especialmente en mi condición física y mi rendimiento. Estoy muy agradecido con ‘Pinky’ y Wilfredo por ayudarme, así como con Juan y con ‘Sugar’ de León. Cada vez que cometo un error, me corrigen y me ayudan en los detalles. Me siento bien con este grupo”.