En aumento los divorcios debido a la falta de compromiso

“Se ha caído en la falta de compromiso en las uniones matrimoniales, las cuales deberían ser para toda la vida”, manifestó el párroco de Cristo Rey Javier Hernández, al indicar que en lo que va del año se han anulado diez uniones religiosas de veinte solicitudes que se han presentado.

Esto a raíz de las estadísticas de matrimonios civiles, que evidencian que casi la mitad de las parejas que se casan dejan de ser marido y mujer, según datos del Registro Civil, en donde el 47 por ciento de quienes contrajeron nupcias en 2018 ya se divorciaron y el 43 de los que se han matrimoniado en 2019 ya se separaron.

El sacerdote de la Parroquia de Cristo Rey, indicó que no es porque lo diga la Iglesia pero debe ser para toda la vida, es un sacramento y se les pide fidelidad, pero en muchas personas no hay compromiso, esas ganas de resolver los problemas y deciden que cada quien vaya por su lado y se disuelve la unión.

No hay matrimonio perfecto, pues debe haber una convivencia entre la mujer y el hombre, que son muy diferentes, entonces lo que ha faltado es acoplarse, tener esas ganas de superar momentos difíciles que siempre va haber, al inicio por inexperiencia, luego porque llegan los hijos, luego la edad y las enfermedades, etcétera.

Sin embargo con la ayuda de Dios se pueden sobrellevar todas estas situaciones.

El periodo del noviazgo no es en sí ninguna clave, pues hay parejas que duran mas de novios y no de esposos, y al revés. La clave es conocerse bien, a fondo, saber los defectos, su carácter, para que al momento cuando ya viven juntos sepan que así son y no digan “me casé con otra persona”.

Se vive en una sociedad cambiada de diez años atrás que desgraciadamente los jóvenes no tienen ciertas estabilidades, en lo económico, en lo social y en ciertos roles que han cambiado entre hombres y mujeres. Pareciera que no, pero es un despertar que está afectando a los matrimonios.

Finalmente, se le preguntó al párroco, que más allá de los matrimonios legales que se disuelven, existe la anulación del matrimonio religioso, el cual es complejo y no cualquier pareja es sujeto a esto, a lo cual respondió que sí ha habido casos definitivamente, y a nivel local refirió que en el año se han solicitado unos 20 procesos de estos, de los cuales diez sí han sido anulados por la Iglesia.