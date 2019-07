Encontré mi vocación al no poder ayudar a mi hermano: Luis Villalba

“Entré a la Cruz Roja Mexicana en 1997, me gradué de la Escuela de Socorrismo el 24 de noviembre, ingresé a esta corporación porque a mi hermano le ocurrió un accidente donde perdió parte de su dedo meñique y en ese momento no supe qué hacer, a raíz de esto encontré mi vocación y ahora estoy certificado como instructor nacional”.

Luis Alonso Villalba Llamas con tan solo 30 años de edad, es pieza clave para el socorrismo de la ciudad de Delicias ya que por su voluntariado y ganas por ayudar a las personas accidentadas, ha logrado tener varias capacitaciones y talleres que lo certifican como uno de los mejores paramédicos de la región.

Comentó que luego del accidente que sufrió su hermano donde perdiera parte del dedo meñique, solicitó permiso en su trabajo y cambió sus días de descanso para poder asistir al curso de primeros auxilios de la Cruz Roja, que fue, el primero de solo un fin de semana.

“De ahí me enganché al siguiente nivel de socorrista y fueron aproximadamente cinco meses de entrenamiento, que cuando concluyó formé parte de la fila de voluntario en la institución”, comentó.

Continuó recordando que cuando su horario era los sábados de noche, duró como “guardia voluntario” aproximadamente ocho años; “Además en ese tiempo me integré a la sección de Rescate Urbano, en esta área del socorrismo ya es una sección de especialidad, también aproximadamente en el año 2001 inició la escuela de Técnicos en Urgencias Medicas Básico, entonces fui de los primeros TUMs de la Delegación , Poco después me convertí en coordinador del Área de Desastres que en ese entonces estaba separada de la de Socorrismo, ahí duré como unos cinco años a la par que inicié en la escuela dando clases y me certifiqué como instructor”.

Un poco después, como en el 2003 se unificó a Desastres y Socorros y pasó a tener la coordinación de Capacitación desde entonces a la fecha.

“Aún continúo con estas tres áreas pues son las que me gustan mucho: Capacitación, Socorros y Rescate... luego hubo la oportunidad de convertirme en especialista en Materiales Peligrosos dentro de las subespecialidades de Rescate Urbano, pero siempre me gustó más la de Rescate Vehicular”, agregó

En Chihuahua inició la carrera de Técnico en Urgencias Médicas nivel Intermedio, de la que formó parte como la primera generación de TUMs Intermedios y Posterior y después al equipo Estatal de capacitación en la escuela de Intermedios.

“En el año del 2014 realicé mi certificación como especialista en Extracción Vehicular y desde entonces y hasta el año 2018 acudimos otro compañero y yo a Colima, para el curso de Instructores en Extracción Vehicular y partir de ahí somos parte de la Escuela Nacional de Especialidades (ENDE) como Instructor Potencial.

Aunque son muchos los logros obtenidos, confirmó que los sacrificios han sido duros por verse implicada principalmente la familia “Entrenar siempre les quita tiempo a ellos y les estoy infinitamente agradecidos, por su paciencia, pero cuando estoy con ellos mi pasatiempo favorito después de mi otro trabajo (también soy enfermero especialista en el Issste) es siempre estar con ellos y el ir al cine”, concluyó.