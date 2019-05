Entregan becas a mil 200 alumnos del Pedagógico

En promedio 3 de cada 10 jóvenes entre 15 y 17 años no estudian, una de las principales razones es la falta de recursos económicos, indicó la delegada regional de la Secretaría del Bienestar, Leticia Loredo Arvizu. Lo anterior durante la entrega de mil 265 becas Benito Juárez, que representan 2 millones 24 mil pesos bimestrales, para la educación de los alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato 6/4 de Delicias.





El día de ayer a las nueve de la mañana delegada y coordinadores de la Secretaría del Bienestar se dieron cita en las instalaciones del Centro de Estudios de Bachillerato 6/4, esto con el objetivo de continuar con la entrega de becas Benito Juárez, con un valor presupuestal de 2 millones 24 mil pesos.





“Esta beca es una gran oportunidad para seguir estudiando”, dijo María Cristina Bejarano Martínez, a quien se le entregó la primera emisión, afirmó que más adelante quiere estudiar ingeniería civil y que esta oportunidad ayudará enormemente a la economía familiar, ya que su madre es ama de casa y su papá albañil, quienes la alientan día a día para sacar excelentes calificaciones.





Durante su intervención Loredo Arvizu, expresó: “hoy es un día muy importante para los alumnos y padres de familia, porque desde ahora recibirán la beca Benito Juárez, implementada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, esto significa que asegurarán su educación hasta terminar la preparatoria”.





“A partir del 2012 se estableció que la educación media superior es obligatoria, sin embargo 3 de cada 10 jóvenes entre 15 y 17 años no estudian actualmente, una de las principales razones del abandono escolar es la falta de recursos económicos, por ello el Gobierno de México con el fin de cumplir con la obligatoriedad de la educación media, entregará la beca Benito Juárez a todos los estudiantes del país que se encuentran dentro del sistema educativo”.





Agregó que la meta como Gobierno es que para el 2022, todos los jóvenes del país se encuentren dentro de una institución educativa.





La beca consiste en mil 600 pesos bimestrales durante los diez meses del ciclo escolar, la duración de la beca es hasta quince bimestres, contados a partir de que el alumno recibió su primer apoyo y el pago no será de forma retroactiva.





El único requisito es que el estudiante se encuentre inscrito en una institución educativa pública, no deben de reprobar, aunque no se les pedirá una calificación de 10 sí deben de comprometerse para no reprobar, recalcó la delegada.





Garantizando la transparencia, la beca será entregada con una orden de pago directamente a los estudiantes, quienes podrán cobrar en Banco Azteca, indicó que nadie puede condicionar el apoyo y todos los trámites son gratuitos, desde la validación de datos hasta el registro en el sistema.





Javier Almaguer Herrera, director de la institución, declaró que la mayoría de los estudiantes tiene buenas calificaciones y las conservarán para aprovechar al máximo este apoyo del Gobierno Federal.