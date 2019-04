En Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento de Delicias, se efectuó la celebración oficial de los 86 años de la fundación de la ciudad. En el mismo evento se hizo entrega de la medalla al Mérito Ciudadano, en donde se galardonó a Margarita Pérez Mata.

La homenajeada se mostró agradecida de su reconocimiento y por formar parte del magno evento del 86 Aniversario de la ciudad. Dentro de su discurso comentó que durante más de 40 años de servicio social, la satisfacción interna que deja apoyar a grupos vulnerables es incomparable. Recordó a su esposo Don Efraín Gándara Calderón, quien le dio su apoyo incondicional para desarrollar sus labores altruistas.

Posterior a su discurso ofreció una entrevista exclusiva para El Diario en donde destacó que sus labores no se hubieran podido llevar a cabo sin el apoyo de los delicienses, que siempre han apoyado con diversos insumos como comida, mantas, cobijas, ropa y lo que ella necesitara, “a donde me parara para pedir algo, ahí me lo daban, por eso pude ayudar”, destacó.

Por su parte el alcalde de la ciudad Eliseo Compeán, reconoció el trabajo tanto de hombres como de mujeres, enfatizando a las féminas por el ejemplo de lucha y perseverancia, enalteciendo el trabajo de la ahí homenajeada.

“Estamos en un momento histórico para nuestra ciudad, somos testigos de los avances que juntos estamos logrando; de los sueños de nuestros padres y abuelos, que trabajaron incansablemente por una ciudad como la que hoy tenemos; y seremos los creadores de una nueva generación de delicienses que emprenderán el rumbo hacia el Delicias que todos anhelamos”, expresó.

Como representante del gobernador del Estado acudió Víctor Manuel Rodríguez Guajardo, quien destacó que “en esta joven y próspera ciudad, a una de las de mayor impulso económico en el Estado y de las más importantes para su desarrollo; con bases en el carácter de su gente que no sólo supo conquistar el desierto, sino además reinventarse en cada crisis que ha sufrido la transformación con el paso de los años”.

El evento estuvo encabezado por el alcalde Eliseo Compeán Fernández, los diputados federal y local Mario Mata y Jesús Valenciano, así como por el representante del gobernador de Chihuahua, Víctor Manuel Rodríguez Guajardo, secretario de Desarrollo Municipal de Chihuahua.