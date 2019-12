Evade PFP regular camiones piratas

La Policía Federal Preventiva división Caminos evade la responsabilidad en el accidente del camión pirata, donde perdieron la vida 14 pasajeros, a la altura del puente El Barril el pasado cinco de diciembre, evitando cualquier cuestionamiento por parte de los medios de comunicación.

Tras señalamientos de lesionados en el accidente del camión de pasajeros en contra de la Policía Federal, se buscó la postura del inspector del destacamento en Delicias, Hugo Marroquín, sin lograr el objetivo.

Al preguntar por el inspector los elementos evitaron responder cualquier cuestionamiento, argumentando que es la Coordinación Estatal de la PFPDC quien debe de dar alguna declaración, “No podemos informar al respecto” señalaron, mientras tanto este tipo de camiones pirata siguen circulando.

“Saliendo de Juárez ahí se pararon a darle dinero al federal de caminos, por las pacas que llevaban”, comenzaron a decir los pasajeros lesionados que se encontraban al exterior del Hospital Regional el mismo día del accidente, mientras sus familiares eran atendidos y otros ya habían fallecido.

“Yo le dije al Federal que fue por su culpa, porque ellos permiten que estén pasando las pacas de ropa, fayuca y todo, muy bravos en el puente, en ciudad Juárez, pero acá en el camino mire lo que paso”, expresó Brayan Iván Linares, pasajero que perdió a su mamá y una sobrina.

Continúo, “el chofer se bajó con los federales y al subir dijo –hey los que traen las pacas de ropa a aflojar el billete- eso no va, están muy bravos en la frontera y toda la fayuca ya viene en carretera”, recordó llorando el lesionado. Afirmó que el camión sí venía con exceso de velocidad, “mi mamá me dijo, oye viene muy recio y en cuanto me dijo eso a los 25 minutos nos accidentamos, la gente venía dormida”.

Al respecto elementos que se encontraban de guardia en la caseta ubicada en la carretera 45, a la altura de la empresa Zaragoza, argumentaron que no pueden dar declaración alguna al respecto, “es Comunicación Social Estatal de la PFPDC quien autoriza ese tipo de información”, indicaron.

Aunque recalcó que las instrucciones para controlar el tránsito de vehículos de carga o de pasajeros es vigilar la velocidad, aunque esas medidas de seguridad son permanentes.

Señaló el elemento de la PFPDC que ese día el camión iba solo en la carretera y que probablemente la causa del accidente fue el exceso de velocidad, por el momento se está verificando si se dará alguna rueda de prensa al respecto para ampliar la información.