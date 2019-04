Evita oportuno llamado al 9-1-1 suicidio desde lo alto de puente de Cielo Vista

La oportuna llamada al número de emergencia 911 y la llegada de cuerpos de seguridad y de auxilio, evitaron que un masculino se lanzará de lo alto del puente elevado frente a la unidad habitacional de Cielo Vista, dio a conocer Yadira Nava, coordinadora del C 4.

El que se detecte que alguien quiere suicidarse es muy bueno, eso ayuda a que se dé parte, “este no es el primer caso, con este llevamos dos en los que se salva una vida, el otro fue una femenina y ocurrió en el puente del acceso norte”, indicó la funcionaria, agregando, “muchas veces la gente no reporta porque no quiere perder tiempo o verse inmiscuido en este tipo de situaciones, pero es muy importante que como ciudadanos nos involucremos en salvar una vida”, dijo la entrevistada.

Una de las características de esta reacción es la de sostener la llamada hasta que los cuerpos de seguridad y auxilio lleguen al lugar donde se encuentre la víctima y darle orientación sobre el manejo de la situación y ayudar a que se pueda bajar la presión a la persona en crisis.

Chihuahua es el estado que ocupa a nivel nacional el primer lugar en suicidios, “y lo más grave es que en los últimos meses en los menores de edad se está incrementando entre los 9 y los 13 años, es decir, los niños también están resultando afectados por las diversas situaciones que se viven en casa”, aseguró.

Según los datos de especialistas hay personas que tienen la tendencia a privarse de la vida y lo planean hasta por un año y toman la decisión en ese tiempo, por lo que quienes estén cerca de ellos deben de observar las diversas conductas que presentan, “entre ellas, que duermen mucho, no comen o comen en demasía, no charlan con nadie entre otros síntomas”, expresó.

Afortunadamente se pudo disuadir a este hombre de salir por la puerta falsa, al ser detectado por alguien que pasaba por el lugar y que dio aviso al 911.