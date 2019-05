EXPRESIÓN…

LA EVASIÓN, ELUSIÓN, CONDONACIÓN Y EXENCIÓN DE CONTRIBUCIONES Y SU AFECTACIÓN AL IMSS!!!...





Una frase del perro callejero:

El día del estudiante... hubo clases. El perro callejero fue y visitó algunas escuelas y facultades universitarias... se sentó... observó entrada, estancia y salida de clases... el perro callejero, una vez que terminó de observar el ser, hacer y estar de los estudiantes... fue y los siguió a una de sus tantas “barras”...más tarde encontró unos libros y cuadernos tirados en el suelo, revueltos entre botes y botellas. Sobre ellos... levanta su muy educada patita izquierda…y suelta su frase:

“ Creen que el solo hecho de pagar colegiaturas, cargar laptop, consultar redes sociales, uno que otro libro y asistir de vez en cuando a la escuela, los convierte en estudiantes!... no, no, no! …ser estudiante es:

“tener espíritu y vocación a la investigación científica... rebeldía a lo establecido... ser un provocador del cambio!... y no un simple escolarizado!... fuerte abrazo a los verdaderos estudiantes! ...los hay ...los hay!

_____________________________________





Al tema…





Todo mexicano, sin distinción de edad, credo, sexo y capacidad económica, estamos obligados al pago de contribuciones. Y los extranjeros, obligados están también, a contribuir al gasto, conforme a los tratados internacionales celebrados con los diferentes países.





OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE PAGAR TRIBUTO...

ART 31 fracción IV...

La Constitución, en su Artículo 31 Fracción IV dicta la obligación de todos los mexicanos de pagar contribuciones bajo tres principios:

Proporcionalidad, equidad, legalidad y el destino que se le dará a las contribuciones…





Y QUÉ ES UNA CONTRIBUCIÓN…

El Artículo dos, del Código Fiscal de la Federación, nos clasifica y conceptualiza a cada una de ellas:





Artículo 2. .- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.





LA CONSTITUCIÓN PROHÍBE LAS EXENCIONES...

Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidas las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las Leyes.





PERO EL CÓDIGO FISCAL, ESTABLECE LA FACULTAD AL EJECUTIVO PARA OTORGAR DESCUENTOS...Y NO SE HA DEROGADO...

El Artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación otorga al Ejecutivo Federal la facultad potestativa para que mediante resoluciones de carácter general pueda condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias;





SIN EMBARGO SE HAN OTORGADO CONDONACIONES SIN RESPETO A LA NORMA JURÍDICA...

Se redacta en el decreto del 21 de mayo (Diario oficial de la Federación):

“Que las condonaciones de impuestos ordenadas en 2000, 2006 y 2012 fueron generalizadas, sin tomar en cuenta el principio fiscal, de rectoría económica y de justicia tributaria que las regula”.





EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN… HAY CONDONACIONES Y EXENCIONES?...





MEDIANTE DECRETO, EL 21 DE MAYO, DICEN QUE TERMINAN LAS CONDONACIONES PARA EFECTOS TRIBUTARIOS...

ARTÍCULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal se compromete a no otorgar mediante Decretos presidenciales o cualquiera otra disposición legal o administrativa, CONDONACIONES a EXIMIR, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a GRANDES CONTRIBUYENTES y DEUDORES FISCALES .





LA REALIDAD…

TENEMOS EXENCIONES Y CONDONACIONES AL POR MAYOR...





CONDONACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2019…

La realidad es que sí hay condonaciones. Según los datos del SAT, en este sexenio sí ha habido condonación de impuestos.

Durante el primer cuatrimestre el SAT condona multas por 293 millones de pesos a 463 contribuyentes: 290 personas morales y 173 personas físicas (El Financiero, miércoles de la semana pasada).





HASTA HOY, CÓMO ESTÁN REDACTADAS Y APROBADAS LAS LEYES FISCALES...CUÁNTO EQUIVALE EL ADEUDO DE LOS CONTRIBUYENTES EN 2019?

Grandes Contribuyentes Empresas……………...198 mil 920 millones de pesos.

Grandes Contribuyentes personas físicas …………………..1 millón de pesos.

Medianos y pequeños Contribuyentes Empresa.. 412 mil 643 millones de pesos.

Medianos y pequeños Contribuyentes personas físicas..162 mil 872millones de pesos.





TOTAL DE ADEUDOS...774 mil 436 millones de pesos!!!

(cerca del 50% está en litigio...el otro 50% es cobrable ...DATOS TOMADOS DEL SAT Y EL FINANCIERO)





Estos 774 mil 436 millones de pesos, es lo que se podría recaudar si se decide ya no condonar ni exentar o por decisiones judiciales ... y claro está, si el SAT decide utilizar todos los instrumentos legales.





OTRA COSA MÁS: LA INFORMALIDAD...LA EVASIÓN...LA ELUSIÓN...

Si a esto 774 mil millones, le agrega los cerca de 800 MIL MILLONES DE PESOS que no se recaudan debido a la ECONOMÍA INFORMAL, A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE IMPUESTOS..

pues se dejan cada año de recaudar cerca de:

1 BILLÓN 500 MIL PESOS!!!





(Acá entre nos.. Las condonaciones de impuestos de 2000, 2006, 2012 no fueron decretos hechos por Calderón ni EPN .. están en la Ley de Ingresos.. o sea aprobadas por diputados y senadores).





QUÉ NECESITAMOS…

Una verdadera reforma fiscal!... y dejar de evadir el pago de contribuciones... no nos hagamos ……!!!





UNA REFLEXIÓN...

EL IMSS..OTRA VEZ EL IMSS…

Faltan:

medicinas, médicos, material quirúrgico, hospitales, tecnología, artículos de limpieza, aparatos de rayos X, laboratorios clínicos, etc , etc, etc.

Se quejan del sector salud: los derechohabientes, los médicos, las enfermeras, los administrativos, los directivos, los políticos, etc, etc, etc.

Los contribuyentes grandotes y chiquitos le deben al fisco cerca de 774 mil millones de pesos...60% de la población económicamente activa está en la informalidad y deja de pagar cerca de 800 mil millones de pesos.

Las exenciones de contribuciones (IVA, IEPS, ISR) a sindicatos, asociaciones religiosas, sector primario, representan cerca de 800 mil millones de pesos más!

Casi dos billones de pesos se dejan de pagar en contribuciones...

El IMSS para funcionar solamente necesita diariamente mil millones de pesos!...

Entonces... Dónde está el problema?... Dónde está la solución?...





Qué más cosas veremos en este siglo XXI, siglo de María Magdalena!!!