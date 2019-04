Fábricas no tenían seguro contra incendios, demolerán una parte

Tras el incendio de grandes dimensiones en 3 fábricas de muebles que están sobre una misma nave industrial, se realizarán estudios estructurales, una parte será demolida y se trabaja de la mano con Protección Civil, porque se pretende volver a la producción. No se contaba con un seguro por lo costoso, pero tenía todas las medidas de seguridad.

El coordinador de Protección Civil Patricio Barrera Juárez, confirmó que en una de las tres fábricas de las menos afectadas, se cuantificaron 6 millones de pesos en pérdidas, en las otras no se logró saber pero fueron las más perjudicadas.

Este caso obligó a los revisores a volver a retomar las inspecciones y verificaciones en las distintas fábricas, pues tan solo en Lotes Urbanos se cuenta con 37 que producen muebles, lo que lo hace un riesgo potencial y se trata de prevenirlos.

Cabe destacar que desde hace 4 años no se presentaba un incendio similar y este fue en una fábrica de muebles sobre la avenida 7ª del sector Oriente, a consecuencia de un error humano.

Desde la mañana de este martes, inspectores y dueños realizaron una revisión física para ver en qué condiciones quedó la zona siniestrada, para coordinarse con las medidas de seguridad con las que deben de trabajar y el equipamiento que debe de tener.

Los dueños tuvieron un acercamiento con especialistas para examinar las estructuras del inmueble y determinar qué zonas van a derribar. Una de las bardas será abatida para volverla a levantar de lado a lado de la fábrica más afectada.

El estudio estructural se realizará en el área de pintado para ver en qué condiciones está y si es necesario hacer un cambio se hará para reforzar los pilares. La totalidad del sistema eléctrico será colocado nuevo, mientras tanto están limpiando todo para sacar el escombro que se quemó.

El entrevistado aseguró que la empresa no contaba con seguro porque es muy costoso para este tipo de inmuebles, debido al riesgo tan alto en estos centros de trabajo; “No tenían seguro contra incendios, los seguros son muy caros y algunas empresas aseguradoras no se prestan para registrar este tipo de inmuebles, por la cuestión del grado de siniestralidad”.

También subrayó que la empresa contaba con todas las medidas de seguridad y lo que presuntamente inició el fuego, fue un problema que surgió en la subestación de energía eléctrica.

“Son equipos que fallan y no tenemos la garantía de que no vayan a fallar, pero lo interesante es que no hubo afectaciones en personas, solo algunos intoxicados que intentaron salvar la producción, pero la intoxicación no fue grave”.

La fábrica volverá a iniciar su trabajo bajo el cuidado de especialistas y en coordinación con Protección Civil.

Cabe destacar que este siniestro dejó pérdidas millonarias, varias personas con síntomas de intoxicación y la movilización de más de 30 elementos y empleados de Delicias y Meoqui, el siniestro se registró minutos después de las 7 de la mañana de este lunes primero de abril, en la fábrica que se ubica en la calle Tercera entre avenidas Séptima y Octava del sector Norte, en la colonia Lotes Urbanos.