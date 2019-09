Familia tarahumara no ha podido sepultar a su hijo

A cinco días de fallecer el pequeño Arnulfo de diez meses de edad, sus padres quienes pertenecen a la etnia Tarahumara, no han logrado sepultarlo, ya que no cuenta con un acta de nacimiento, por lo que el Registro Civil no ha podido expedir el acta de defunción.





Su padres, Casilda y Venancio, al parecer son menores de edad y al ser de la etnia no acostumbran recabar todos sus documentos, pues en el caso de la joven mujer carece de acta de nacimiento, lo que hace más difícil el registro del pequeño fallecido.





Trascendió que el menor tenía varios días internado en el Hospital Regional, lamentablemente perdió la vida el pasado sábado, al parecer a causa de signos de desnutrición.





Referente al caso se entrevistó a la gobernadora de la etnia Tarahumara en Delicias, Cuquita Bustillos, quien lamentó la situación y confirmó que los jóvenes padres no se desenvuelven bien en el idioma, por lo que requirieron del apoyo para la traducción, además de señalar que el fallecimiento ocurrió el sábado y le pidieron intervención hasta el lunes.





El pequeño Arnulfo nació en Balleza y al preguntar a sus padres el por qué no cuentan con sus actas de nacimiento, no responden, permanecen ajenos a requisitos necesarios como la credencial de elector, además de no saber exactamente la edad que cada uno de ellos tiene realmente, a simple vista parecen de 14 a 16 años.





El cuerpo del menor permanece en el depósito de cadáveres del mismo nosocomio donde fue atendido médicamente, mientras sus padres son auxiliados por conocidos para tratar de que el Registro Civil les ayude a realizar los trámites necesarios para lograr darle sepultura a su pequeño.