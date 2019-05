Gaby Amparán, plata con sabor a oro en la Universiada de Yucatán

Una medalla de plata, casi… casi de oro, obtuvo en lanzamiento de martillo la destacada atleta deliciense Alba Gabriela Amparán Macías, que representó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en la Universiada Nacional “Yucatán 2019”, en la que se coronó una larga etapa de preparación iniciada desde niña en esta ciudad, en la Academia de Talentos de Atletismo.

Gaby registró una marca de 55.81 metros igual que Lotreto Jacobo de la Unison (Universidad de Sonora) y por criterio de desempate la sonorense se quedó con la medalla de oro al haber obtenido en su segundo lanzamiento 55.70 metros, mientras la deliciense tuvo 55.60, solo 10 centímetros menos. La tercera posición fue para la ex campeona nacional Miranda Vázquez, de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Después de haber tenido este gran resultado, Gaby Amparán publicó en su página de Facebook:

“Así termina la Universiada Nacional de este año…A lo largo del ciclo pasan muchas cosas y agradezco a todas las personas que me apoyan durante el camino, a mi familia, entrenadores y compañeros; esta vez un amigo se adelantó y no alcanzó participar en su nacional; tal vez no pude estar presente en su homenaje, pero lo hago ahora, a una semana de su partida”.

Cabe destacar que Alba Gabriela Amparán lleva el deporte en la sangre, en particular el atletismo, pues su papá, Juan Gabriel Amparán, quien la entrenó en los primeros años, fue un destacado lanzador, así mismo ha sobresalido en softbol como lanzador y gran bateador, también su hermano Juan Daniel sigue desarrollándose en esta disciplina en lanzamiento de martillo y disco, sin olvidar a su mamá Verónica Macías, que ha sido una artífice muy importante, en el trabajo que ha desempeñado toda la familia Amparán Macías.