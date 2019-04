Gritos y manotazos en Enfermería

Con gritos y manotazos fue impedida a entrar al plantel, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela de Enfermería Rosalba Baeza, quien trató de ingresar a la fuerza con cizalla en mano y acompañada de elementos de Seguridad Pública, objetando tener el derecho que le otorga la Ley.

Mientras la tesorera de la directiva electa le gritaba que no la dejarían pasar hasta que no presentara una orden legal, Baeza intentaba accesar por alguna de las dos puertas sin tener éxito, pues los estudiantes las tenían bloqueadas bajo el mando de la tesorera, quien aseguró haberlos llamado “para cuidar la institución”.

Después de aproximadamente una hora de querer ingresar, Baeza se retiró del lugar no sin antes advertir a los presentes que regresaría con una carta de la Fiscalía, que le permitiera entrar de manera legal.

La docente Nancy Valdez opinó al respecto comentando lo siguiente: “Desconocemos realmente las situaciones por las que se ha manejado, cuál es la razón por la que ella quiere entrar a la escuela, siendo que no tiene ninguna actuación importante… ya no es de la Asociación de Padres, no es la presidenta y es una madre de familia más”.

Al respecto, una de las alumnas manifestó: “Nosotros no sabemos por qué Rosalba quiere entrar a la fuerza, siendo que no está ya como presidenta, por eso estamos cuidando nuestra institución”.

Entre dimes y diretes la presidenta optó por retirarse del lugar y reiteró que en ningún momento hará uso de la fuerza o violencia y que se manejará únicamente de manera legal, hasta que se den a conocer las irregularidades que se han estado presentando en la asociación.

Por su parte Velia Gardea, directora destituida, solamente comentó a los medios que no pretendía dar declaraciones, pues consideraba que la prensa estaba de parte de Rosalba Baeza, de ahí regresó a la dirección sin estar presente en el bloqueo.

Guadalupe Cárdenas, presidente electo se mantuvo distante del conflicto y se negó a dar declaraciones sobre el hecho; solamente sostuvo algunas conversaciones con los elementos de seguridad, quienes se fueron del lugar de los hechos sin levantar ningún reporte.