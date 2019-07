Hijos despojan a sus padres de propiedad con engaños; hay 5 casos

Suena a telenovela pero es real, “papá véndeme tu casa de una vez y te dejo que sigas viviendo en ella”, el padre accede y el mal hijo no se la pagó y hasta lo sacó de ahí, pues el padre confiado le firmó las escrituras.

Al menos cinco despojos de casa han sido denunciados por adultos mayores, de los cuales son responsables hijos y sobrinos al momento de que bajo promesas de cuidados y dinero, los hacen firmar las escrituras de sus casas a favor de ellos.

“Esta oficina no puede hacer nada al respecto ya que aquí en este asunto no participa ninguna autoridad, lo que sí recomendamos a estas personas es que midan el impacto de la consecuencia de lo que van a firmar, para que no sean timados por su propia familia”, dijo Salomón Márquez, visitador de la Comisión de los Derechos Humanos en Delicias.

Se alerta a los adultos mayores para que al momento de que parientes cercanos les pidan que les firmen cualquier tipo de documento, se hagan acompañar de otros familiares o ante notario dejar una disposición denominada cláusula de reserva de dominio, la cual puede proteger a las personas dueñas de las casas.

De acuerdo a lo indicado por el abogado de esta dependencia, se usan las siguientes modalidades, “les prometen que al traspasar la casa los van a mantener de por vida, o que les van a entregar una suma de dinero y esto nunca sucede, esto es cruel”, aseguró el entrevistado.

Por ello es urgente dar a conocer de manera general esta situación que se está viviendo en la actualidad, en este fenómeno familiar que a todas luces tiene el calificativo de ingrato, expresó el entrevistado.

La Comisión de los Derechos Humanos en estos casos en particular no tiene ninguna injerencia, solo recomendar que se tenga precaución y cuidado por parte de los adultos mayores que tengan alguna propiedad, de la que puedan ser despojados por su propia familia.

Los casos se han dado en los municipios de Delicias y Meoqui, en algunas de sus colonias, se dijo por el entrevistado, de los que han tenido conocimiento en las últimas semanas.