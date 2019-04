HILO DIARIO

BIEN MERECIDO EL reconocimiento entregado ayer a Margarita Pérez de Gándara, conocida con afecto como “Mague Gándara” , por parte del Ayuntamiento de Delicias, al ser galardonada con la medalla al Mérito Ciudadano.

La distinción le fue entregada por el alcalde Eliseo Compeán, durante la sesión solemne celebrada en el mismo lugar donde inició el trazo de la ciudad, en la intersección de la calle Central y avenida Agricultura norte, un primero de abril de 1933.

A Mague la respaldan más de 40 años de altruismo y trabajo por la comunidad, en diferentes agrupaciones y organismos de la sociedad civil.

En su intervención, agradeció al alcalde y a los delicienses la oportunidad de servir.

Sin lugar a dudas, Mague ha sido siempre un referente de altruismo en nuestra ciudad, y el reconocimiento es bien merecido.

SI USTED no lo tenía contemplado en el escenario electoral para el 2021, y pensaba que la reelección era solo por una ocasión, vaya de una vez barajeando opciones de los funcionarios que pueden entrar en este supuesto, como son alcaldes, diputados y síndicos.

De entrada, de acuerdo a las reformas a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, los exentos de esta dinámica serán todos aquellos que ya ganaron su respectiva reelección, manteniéndose cinco años en el cargo.

Así por ejemplo, en la región, los que pueden estar nuevamente en la boleta electoral, son Pepe Ramírez, de Rosales; y la ojiverde alcaldesa de Saucillo Aidé López, ya que el resto se encuentra en un segundo periodo.

En lo que corresponde a los diputados locales, el único con posibilidad de reelegirse en el cargo es Luis Aguilar de Camargo; mientras que Jesús Villarreal y Jesús Valenciano están imposibilitados, pero con opción a contender por otros puestos de elección popular, si sus partidos así lo deciden.

La última reforma a la Ley Electoral de Chihuahua establece estas posibilidades, aunque todavía existe en el ambiente la versión de que las reelecciones solo fueron para empatar las fechas de los comicios, tanto federales como estatales.

APÚNTELO EN SU AGENDA, el que va a regresar este miércoles a la escena política de Delicias es el ex secretario municipal Manuel Villanueva, al ser nombrado, ahora sí de manera oficial, como presidente del Patronato de Estacionómetros de esta ciudad.

El puesto es honorario, es decir, no se percibe sueldo alguno, sin embargo, lo interesante es que es un escaparate para el que quiera ser, o aunque no lo quiera, lo es, ya que se trata de un área donde se apoya a ciudadanos, organismos, escuelas, asociaciones civiles, y un largo etc., etc., lo cual bien aprovechado se convierte en activo político para cualquier persona.

Quién sabe si Villanueva tenga aspiraciones, pero como lo dijo el filósofo de Rubio, Artemio Iglesias, “todo el que respira aspira”, así que si se aplica, le puede sacar jugo, ¿no lo cree usted?

PUES SÍ QUE ANDA MOVIDA la alcaldesa de Saucillo Aidé López, y ahora logró que el municipio que encabeza sea elegido para la instalación de un Centro Regional de Justicia Alternativa, con lo que se busca solucionar diversos tipo de controversias.

Este servicio es completamente gratuito para las personas que así lo lleguen a necesitar, de acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de la directora del Instituto, María del Rosario Ramos.

Los que saben, dicen que la alcaldesa está sacándole provecho, y de qué manera, a los contactos y relaciones que tiene con los funcionarios de Gobierno Estatal, así que no se sorprenda cuando se den a conocer diversas inversiones para este municipio.