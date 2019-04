HILO DIARIO

PUES NO ESTÁ USTED para saberlo ni yo para contarlo, pero quien salió “fans” de la chica del clima del programa HOY de Televisa, Yanet García, es el alcalde de Parral Jorge Alfredo Lozoya, quien aprovechó las fiestas de San José, celebradas en la llamada capital del mundo para tomarse una selfie al lado de la exuberante chica.

Es tan fan, que en su cuenta de twitter donde tiene 862 seguidores, ancló el mensaje en el que dice: “a qué ni saben a qué equipo de beisbol le va Yanet García, a los mineros de Parral, claro que sí”.

Hasta el momento el tweet contabiliza un total de 1 mil 768 me gusta, 51 re tuits y 17 comentarios, siendo el que hasta el momento tiene más respuesta entre sus seguidores.

Así que no le extrañe que dentro de poco en aquella zona se abra un canal del tiempo o algo así dada la afición del edil, por el clima, porque es por el pronóstico del clima, no crea usted que por otra cosa, no sea tendencioso, bueno sí.

ALGUIEN QUE LES AVISE A LOS integrantes de la Secretaría del Bienestar, léase 4T, que si no se cacaraquea el huevo de nada sirven desvelos, o trabajo arduo, porque la opinión pública es dura, e inmisericorde, y quedará estigmatizada como que no se hace nada, aunque se haga, vaya la redundancia.

Y es que mire, nadie duda que la maestra Leticia Loredo y su equipo están haciendo la tarea, entre las reuniones de la mesa para la paz y la entrega de becas a madres solteras, jóvenes, adultos mayores, y un sinfín de etcéteras, pero en el ambiente persiste la pregunta ¿y qué están haciendo?

Es cierto que la austeridad republicana impide que hagan muchas cosas, pero ahí es donde entra el ingenio para difundir lo que se está haciendo.

Viene a colación porque mañana se entregan 700 becas a estudiantes de las llamadas Benito Juárez, cada uno de los beneficiarios recibirá el equivalente a cerca de 2 mil pesos, correspondientes a un bimestre, en un evento preparado a las 8 de la mañana en el CBTa 2, y donde se espera la presencia del jefe de la Unidad de Atención de la Secretaría del Bienestar, Alonso Núñez Armendáriz.

Si en Delicias aplicaran lo básico en la comunicación oficial, ya hubieran montado la estrategia de difusión del antes, durante y después, con lo que se mantiene viva la información de lo que se está haciendo y por ende ganen agenda mediática.

En fin, deben aprenderle algo a AMLO, el líder de la 4T, quien sabe bastante de esos temas.

APARTE EN SU AGENDA LOS DÍAS 13 AL 28 DE ABRIL PARA que se dé una vuelta a Saucillo, donde la administración que encabeza la ojiverde, Aidé López, tiene organizado el primer tianguis regional con artículos elaborados por productores y artesanos de esa tierra.

Y la verdad no tendrá que pagar el peaje en la caseta, porque el tianguis estará ubicado precisamente en el estacionamiento de la misma.

La estrategia, y buena por cierto, es aprovechar la temporada vacacional de Semana Santa, y que los productores exhiban sus artículos, muchos de ellos, de calidad nacional.