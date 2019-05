Hilo Diario

NO SÉ SI HAYA TENIDO LA OPORTUNIDAD de toparse con una página de Facebook denominada “Corazón de Paisano”, en cuya descripción se puede leer, organización comunitaria, si no la conoce, búsquela, y sobre todo conózcala, se va a quedar con los ojos cuadrados de la capacidad de servicio que podemos llegar a tener los seres humanos, cuando solo nos mueve el interés universal de ayudar al que más lo necesita, pero sobre todo, “cuando se quiere hacerlo”.

En esa página se ayuda a gente que no cuenta con los recursos, ya sea para atender una enfermedad, un padecimiento, un accidente, o para gestionar apoyos.

Los integrantes de esta agrupación, que tiene su base de operaciones en Rosales, y que suman más de 3 mil personas, están tan organizados que en un momento realizan rifas o convocan a donaciones, logrando recabar de todo.

De las últimas acciones altruistas, se informó sobre la entrega de 2 mil 645 pesos a la niña Marisol Trillo de Congregación Ortiz; de la rifa de una batería de cocina a beneficio de Elder Carrillo Nevárez, que sufrió un accidente en motocicleta en el trayecto de Delicias a Rosales, haciéndose en este caso la explicación que lo recabado es para sus estudios y terapias.

Es tan noble el contenido de esta página, que también se pueden encontrar solicitudes para que se unan en oración en favor de personas enfermas. La actividad que ya tienen en puerta es un evento de lotería en el poblado de El Molino, a beneficio de la niña Katya.

Lo relevante de este caso, es la capacidad que tiene la sociedad cuando se solidariza para atender una causa común.

En esa página no hay partido, no hay corriente ideológica, no existe el culto a la personalidad de algún integrante en lo particular, se trata únicamente de gente que quiere ayudar e invita a hacerlo.

Los apoyos no solamente los reciben de vecinos locales sino de los Estados Unidos.

Ojalá que más páginas e iniciativas como Corazón Paisano se multipliquen, pero sobre todo que no se contaminen.

AYER EN SESIÓN DE CABILDO se aprobó la convocatoria para la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativode 28 millones de pesos, y las obras que serán puestas a consideración de la ciudadanía el próximo 28 de mayo, para que sea el “pueblo sabio” quien decida cuáles son las que deben realizarse.

El criterio para la selección de un total de 12 obras, fue el beneficio a la mayor cantidad de personas y no a un grupo o sector en lo particular.

Dentro de las obras que serán puestas a consideración se encuentran las relativas a infraestructura urbana y seguridad vial, medio ambiente, infraestructura deportiva, alumbrado público, parques y jardines, obra pública.

A partir de su aprobación, el área de Comunicación Social, a cargo del licenciado Luis Enrique Quiñones, será responsable de llevar a cabo la promoción y publicidad de la convocatoria a la ciudadanía, para que acuda a emitir su voto el 28 de mayo, que es la fecha tentativa para llevar a cabo la consulta.

Tras las reformas aprobadas en el Congreso del Estado, todos los municipios están obligados a poner a consideración de la ciudadanía un porcentaje del presupuesto, para que se definan las obras a realizarse.