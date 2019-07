Hilo Diario

PUES TODO INDICA QUE EL súper delegado federal o “Virrey” Juan Carlos Loera, volverá a hacer acto de presencia en la región, luego de cinco meses de ausencia, al programarse su asistencia a la inauguración de lo que será el primer Centro Integrador del Bienestar, ahí en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Aunque, se tiene que ser claro, Loera está invitado, ahora solo falta que haga a un lado la agenda que posee y se dé una vuelta a la región centro sur del estado, la cual no visita, al menos de manera oficial, desde aquel encuentro que tuvo en la Coparmex, y tras la reunión en Rosales, donde estuvieron los ediles de la región centro sur.

En aquella ocasión, a finales del mes de enero, ninguno de los asistentes a dicha reunión salió satisfecho de loanunciado por el “Virrey”. Y es que en esa ocasión estaba calientito el tema de la asignación presupuestal con la visión de la Cuarta Transformación, que significaba reasignación de recursos, y cancelación de proyectos.

Desde entonces, Delicias, no ha tenido el honor, “oficial”, insisto, de tenerlo de nueva cuenta, aunque si no trae anuncios, pues ni para que venga, con Leticia Loredo tenemos, ¿no cree?.

Por lo pronto, la maestra y sus Servidores de la Nación se preparan para estrenar oficinas en la Sader, haciendo a un lado, a Carlos Castilla, moviéndolo a la oficina contigua a la de la dirección.

Lo cierto es que ya no cabían para atender a la raza. ¿Sabe cuántos programas son los que está destinando el Gobierno Federal de la 4T al pueblo sabio?, según el dato de la maestra Loredo, son cerca de 800.

Por lo pronto, a ver si viene el “Virrey”, aunque la pregunta es, ¿y valdría la pena?

Y YA QUE HABLAMOS DE LA 4T y los programas sociales, la Secretaría del Bienestar detectó la existencia de casos en Delicias, donde empresarios, queriendo aplicar la de “el que no transa no avanza”, dieron de baja del IMSS a algunos de sus empleados y los anotaron muy “vivillos” en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Lo que no saben es que están plenamente identificados y pueden recibir sanciones de parte de la dependencia, ya que quedarían en automático fuera de los beneficios de estos programas, que han sido puestos en marcha por parte del Gobierno Federal para beneficio tanto de la planta productiva como de los jóvenes del país.

Es decir, tras la investigación se abriría una lista negra de empresarios que están haciendo mal uso de estos programas de beneficio social. Los resultados serán dados a conocer en breve por parte de la misma delegada regional de programas sociales.

SE SUMÓ DELICIAS A LA OLA DE REVOCACIÓN DE acuerdos relativos al llamado decreto “antifamilia” que no significa otra cosa sino la elevación al rango constitucional del precepto del “libre desarrollo a la personalidad”, y que ha sido duramente cuestionado por grupos pro familia en la entidad.

En términos jurídicos se trata de una reforma al Capítulo II de los Derechos Humanos en su Artículo tercero: “En el Estado, todas las personas gozarán de forma enunciativa más no limitativa de los siguientes derechos”, y en su apartado V, dice autodeterminación.

“Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad. Este derecho deberá posibilitar que todas las personaspuedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad”.

Estas modificaciones provocaron polémica entre los grupos pro familia en la entidad, ya que consideran que este argumento es interpretativo y deja abierta la posibilidad a otras prácticas como la eutanasia, eugenesia, poligamia, pedofilia o zoofilia y cualquier conducta catalogada como preferencia sexual.

La definitoria de si entra o no en vigor este decreto está en función de la decisión que tomen los regidores en Ciudad Juárez, los cuales sesionarán el lunes entrante.

Y YA QUE ESTAMOS HABLANDO DE Cabildo y de los regidores, y regidoras, déjeme platicarle algunas conductas extrañas que se registran durante estas sesiones y que ponen de manifiesto que algunas o algunos, no van preparados como se debe.

El ejemplo uno fue el que protagonizaron los regidores Independientes cuando al votarse el punto de informe de comisiones, y donde votaron a favor los grupos edilicios, levantando la mano también Jorge Torres, sin embargo, entró al quite su compañera, Marisela López, quien se la bajó, recordándole cual era la postura que debían asumir, o más evidenciando al regidor que no sabía, o no entendía, de que se trataba.

Y el otro punto, que reportaron los que estuvieron ahí presentes, fue el del amigo Jesús Manuel Leyva Holguín, quien argumentó su negativa a la votación de la revocación del famoso decreto “antifamilia” ya que no estaba en el orden del día y que no se había analizado, siendo que, aseguran, lo pusieron a la consideración en tiempo y forma de los señores regidores, así que, ¿cómo la ve?.