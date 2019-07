Hilo Diario

APARTE QUE ALGUNOS “FIGURONES” DEL PARTIDO, o bueno, llamémosles priistas de abolengo, no aparecen en el padrón de militantes, al menos en Delicias se enfrentan a otra bronca en vísperas de la elección interna para elegir a la nueva o nuevo dirigente nacional, se trata de los funcionarios de casillas.

Se habla que en el caso de Delicias, el acuerdo es que sean instaladas un total de 20 mesas receptoras, en donde deberán estar dos funcionarios.

Hasta aquí, todo está bien. Hubo insaculación con la letra J, resultando 120 nombres, sin embargo, la bronca se vino cuando uno a uno empezaron a poner diversas excusas, como el que no se encuentran en Delicias, que no son militantes, y otros más que no les interesa participar.

Total, de los 40 que se necesitan para validar este proceso de elección en Delicias, solo se tiene la grandiosa cantidad de cinco personas dispuestas a participar.

Aparte de los funcionarios de cada mesa receptora, deben estar representantes de los tres candidatos, de los cuales solamente dos tienen representación local, en el caso de Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, e Ivonne Ortega, pero de Lorena Piñón, solo se tiene conocimiento de coordinador estatal.

Así que como puede darse cuenta, el reto que tiene enfrente el delegado del PRI Javier López Arzate, es bastante grande. Nadie duda de su capacidad organizativa, pero está en chino este asunto, ¿no cree usted?.

Por lo pronto, se sigue avanzando en el proceso de proselitismo, que es lo favorable para las huestes priistas, que se vea como un partido vivo y en proceso de reestructuración.

Hay que estar pendiente de la manera en que se va a resolver la ausencia del padrón de priistas distinguidos, y segundo, de completar con los representantes ciudadanos de una de las mesas receptoras.





YA SALIERON MÁS detalles de la sesión de Cabildo del pasado jueves en Saucillo, en la que le leyeron la cartilla al presidente seccional de Las Varas, Felipe Jiménez, por andar disponiendo de recursos públicos sin la comprobación correspondiente.

Pues resulta, dicen los enterados, que al síndico municipal Rodolfo Gardea, le tembló la mano cuando se le giró la instrucción de citar al funcionario, y buscaba de diversas maneras no llevarla a cabo, sin embargo, no contó con la intervención de la alcaldesa, Aidé López, para que se aclarara todo este tema.

Al final del día, la regañada y observación a Felipe Jiménez, fue una advertencia para funcionarios y regidores, en el sentido de que en esta administración no se va tolerar el mal uso de los recursos públicos, trátese de quien se trate.

En esa misma sesión de Cabildo, comentan que también se votó en contra del decreto de “libre personalidad” o también conocido como “Ley anti familia”.

Así las cosas por aquel municipio “pujante” de Saucillo.