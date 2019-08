Hilo Diario

PUES SI LA TENDENCIA NO CAMBIA, el domingo entrante la planilla que encabeza el “Maquiavelo de la política” Manuel Carreón, será elegida para dirigir los destinos del Partido Acción Nacional por los próximos dos años.

Será él, de nueva cuenta, quien organice, diseñe, y estructure, primero la selección de candidatos en el proceso electoral del 2021, y quien coordine, como lo ha venido haciendo desde hace más de una década las campañas políticas.

En el caso de la candidatura a la alcaldía, es un hecho que el candidato será Jesús Valenciano, quien hasta la fecha es el que se mantiene firme en esta intención, además de contar con respaldo dentro y fuera del partido.

Para la diputación, las cosas si se van a poner interesantes, porque aquí hay nombres y más nombres, pero solo de una mujer, lo cual significa que todo dependerá de las decisiones que tome el partido en el estado, para cumplir con la paridad y género.

Le explico en cuanto a aspirantes.

Apunte estos nombres, más los que surjan llegado el momento: Alejandro Calderón, actual recaudador; Roberto Carreón (el Junior), que se desempeña como secretario municipal; Manuel Villanueva, presidente del Patronato Municipal de Estacionómetros; mientras que la única mujer, sería Gabriela Peña, titular de Desarrollo Social.

Le digo, son los nombres de los que se alcanzan a ver en este momento.

Y aunque el 2021 se vea muy lejano, los tiempos en la política se van rápido y en condiciones de alta competencia como se espera para esa fecha, aquí ya no va aplicar la consabida frase “el que se mueve no sale en la foto”, aquí será al revés, “el que no se mueva, o se duerma, se lo lleva la corriente”.

Este panorama, que después vamos a analizar punto a punto, es el que tendrá que enfrentar el próximo dirigente del PAN en Delicias, que aseguramos desde este momento que será Manuel Carreón.

La otra planilla, que encabeza, Carlos Gardea, está integrada por Alejandro Calderón Cázares, actual Recaudador de Rentas; Arturo Sáenz Acosta, Jessica María Carreón Durán, Hortensia Jácquez Jaramillo, Mónica Gabriela Hernández López, Óscar Holguín Núñez y Leticia Ofelia Salas Ruesga.

La verdad no se le ve oportunidad de obtener el triunfo en la asamblea del próximo domingo, en la que se espera la presencia de más de 300 delegados.

Aquí será interesante la manera en que se llevará a cabo la operación cicatriz, porque no obstante se mencione, como debe decirse, “que será una fiesta blanquiazul”, siempre habrá raspones que al menos requerirán un curita para sanar, ¿no cree?.





EL RECIENTE ATAQUE A las instalaciones del periódico emblemático de Parral, El Monitor, sin duda alguna es un foco rojo que se enciende en el trabajo que realizan los medios de comunicación en la entidad.

Sea como haya sido, es un hecho violento que las autoridades de todos los niveles – municipales, estatales y federales – deben investigar y llegar a sus últimas consecuencias.

Los propietarios de la empresa, la familia Salayandía, han señalado que prefieren mejor cerrar el rotativo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles, hasta donde acudieron las corporaciones de auxilio para apoyar a los empleados que se encontraban en ese momento.

Imagínese ¿si los artefactos explosivos se hubieran lanzado en las horas de mayor presencia de personal e incluso de clientes?.

La solidaridad del gremio para los compañeros de este medio de comunicación.