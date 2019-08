Hilo Diario

EN CUANTO A RESULTADOS, NO HUBO SORPRESAS, Alejandro Moreno Cárdenas, es desde ayer el nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero en cuanto al proceso, ahí sí se armó la de Dios es padre, al menos en lo que al estado de Chihuahua se refiere, ya que los representantes de Ivonne Ortega denunciaron serias anomalías.

Y si a eso le agrega el posicionamiento del líder municipal del PRI en la capital, Fermín Ordóñez, en donde sostuvo que la elección pudiera anularse al menos en la capital, debido a que solo abrieron 67 de las 90 casillas, la cosa se pone peor.

El coordinador de la campaña de Ortega, el juarense, Enrique Serrano Escobar, fue quien dio a conocer estas incidencias:

“Los representantes del Partido, y la gente de Alito están haciendo un batidero en todo el estado, rellenando urnas, abriendo casillas con urnas cargadas, sacando de la casilla a nuestros representantes, son tantas las anomalías, que no estamos alcanzando a documentarlas todas. Qué pena que los dirigentes del partido se exhiban así y exhiban a nuestro partido en algo que ya creía superado”, es lo que a las 10 de la mañana habría dicho a los medios en Ciudad Juárez.

En lo que respecta a Delicias, no se reportaron mayores problemas, aunque el resultado se dio a conocer cerca de dos horas después, luego que a nivel nacional Consulta Mitofsky adelantara que el ganador contundente era Alito, por una diferencia de casi 5 a 1 con respecto a Ivonne Ortega.

La unidad, si es que la hay, del PRI en Chihuahua es la tarea que el nuevo dirigente del PRI nacional tendrá que abordar , porque ya huele a insubordinación y a amotinamiento, derivado de, si me lo permite, falta de liderazgo, o desgaste prematuro de Omar Bazán, quien no más no ha podido sumar a las diferentes corrientes del partido.

Y es que si no se logra esa unidad, y quitar o remover a los que no funcionan, o lograr consensos, el PRI simplemente será un espectador en las elecciones del 2021, a menos que haga una alianza, impensable pero efectiva, con Morena, porque pensar que de aquí a un año será competitivo, es un sueño guajiro.

Por cierto, ayer el periódico Reforma le dedicó la principal al proceso interno, con el encabezado de “pelean migajas en el PRI”, y remató el comentario en la columna Templo Mayor, al señalar que se debería cambiar el nombre del partido, y daba varias opciones.

Deje se las comparto, porque son geniales: PMM (PARTIDO Morenita de México), PSCM (PARTIDO Siempre Caemos en lo Mismo), PRI-MOR (PRIMERO Morenos que Muertos), y el de DINO (Democracia Interna No).

En fin, la elección ya se dio y será en unos días más cuando se tome la protesta de Ley en la sede nacional del PRI, donde seguramente se dará el tradicional besamos.





Y SEGUIMOS SIN ENTENDER… Un nuevo encontronazo con el tren se dio el día de ayer, ahora en uno de los cruceros más transitados de Delicias y a plena luz del día; afortunadamente solo fue el susto para la conductora.

¿Qué será necesario que al tren le pongan topes para que se detenga?, de veras que como ciudadanos ¿cuándo acabaremos por entender?.

El pensar en cambiar las vías, no es factible; que coloquen plumas, sí; pero lo principal, si no tenemos conciencia vial, pueden ponerle topes al tren y seguiremos atravesándonos, carajo¡¡¡¡