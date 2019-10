Hilo Diario

UNO DE LOS INTEGRANTES DEL recientemente formado frente común para al defensa de los vehículos extranjeros fue detenido ayer por elementos de la Fiscalía del Estado, en cumplimiento de tres órdenes giradas por jueces del estado de San Luis Potosí.

Se trata de Iván Rodríguez, líder de la Conappafa, quien junto con “el perrote Barrios”, líder Onapafa, y de Ramón Ochoa, de Rinave, acababan de unificarse, e incluso en la reciente gira del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se tomaron una fotografía en San Juanito.

El delito que se le imputa al tambén conocido como “ el ivano”es el de fraude en perjuicio de personas que le entregaron dinero para efectuar trámites para la presunta importación de vehículos de Estados Unidos.

“aiga sido como aiga sido”, la detención de este líder pafo sin duda es una señal que se está enviando desde el mas alto nivel en contra de estas organizaciones defensoras del patrimonio familiar, que a decir verdad, ya estaban desafiando muy seguido a las autoridades.

Si la regularización de vehículos es una realidad, será por instrucción del presidente de la República, no por que algún líder u organización tenga vara alta en esa actividad.

La señal, es que si alguno la debe, la va a pagar, sino pregúntenle a Ivano.

INTERESANTE RESULTO EL EVENTO PROTOCOLARIO para la puesta en operación de la planta de separación y valoración de residuos sólidos celebrados ayer después del mediodía en las instalaciones del relleno sanitario regional, ubicadas en la comunidad de Nuevo Loreto, municipio de Meoqui.

No le voy a contar lo referente a la inversión o los beneficios que traerá consigo este proyecto, que sin duda, vendrá a impulsar el tratamiento de los desechos que se generan en los municipios de la región.

Voy a platicarle quienes se dieron cita a este evento. Estuvieron los alcaldes de Delicias, Meoqui Saucillo, Julimes y Rosales, Eliseo Compean, Ismael Pérez Pavía, Aidé López, Angélica Luján, respectivamente.

De acuerdo a los enterados dieron el respaldo total a este proyecto.

Ahí estuvo la maestra Leticia Loredo, delegada regional de la Secretaria del Bienestar, en representación del virrey o superdelegado, Juan Carlos Loera, quien recibió un reconocimiento por parte de representantes de Fonadin.

En representación del senador Cruz Pérez Cuéllar, estuvo el ex diputado y ex coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la legislatura 63 del Congreso del Estado, Héctor Ortiz Orpinel, además de otro ex diputado local, pero este del PRI, Francisco Salcido, actual delegado estatal de la Catem.

También se le vio en el evento al ex dirigente del PRI Municipal en Chihuahua, Fermín Ordoñez, quien presentó su renuncia de manera reciente ante el directivo estatal.

LE VOY A DAR UN CONSEJO, no vaya a cenar esta noche, para que se vaya a disfrutar de los platillos que van a exponerse en el denominado Patio Gastronómico “Los sabores de Meoqui “a realizarse hoy en la explanada de presidencia municipal.

El proyecto forma parte del programa de promoción que impulsa el departamento de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Meoqui, así como por parte del Instituto para la Capacitación del Trabajo en el Estado de Chihuahua ( Icatech).

De los que se tiene confirmada la participación son los restaurantes Las Brasas, Miss Sazón, La Patrona, Bar La Mentira, Villa Elotes, Casa de la Abuela, El Vado, Borrego de Oro y Lunata Café.

Según los enterados de este evento, se espera que los expositores pongan en práctica todo lo que aprendieron en el diplomado realizado con esta finalidad.

La exposición dará inicio en punto de las seis de la tarde, para culminar a las 10 de la noche, en donde se espera un ambiente completamente familiar.

Sin duda son bienvenidos los proyectos con los que se busca impulsar la industria sin chimenea en la vecina población.