Hilo Diario

DESDE LA TIERRA DE LOS ARTISTAS SE INFORMA QUE HOY MIÉRCOLES a las 18 horas,estará presentando su informe el diputado por el XX Distrito, Luis Aguilar Lozoya, en el Teatro de la Ciudad

El actual vicepresidente del Congreso del Estado y titular de la importante Comisión de Salud, tendrá su oportunidad de mostrar músculo.

De entrada, viene acompañado del gobernador Javier Corral y seguramente de un grupo muy importante de la élite política panista. Para nadie es un secreto que el legislador camarguense está viviendo un delicado momento de reingeniería.

Los que saben destacan que Aguilar Lozoya ha logrado escalar para colocarse en la cúpula, en esa zona donde se toman las decisiones más trascendentales de la política estatal, y que lo han llevado a ocupar la máxima representación camaral de cualquier panista en la entidad.

Luis está en el crisol de los “cantos de sirena”, así como en el ojo del huracán del entramado del poder en Chihuahua.

Como es natural, esto prendió focos rojos en su tierra de origen. Se especula que la rienda del diputado ya no está en Camargo y en una de esas pudiera ser llamado al equipo de cierre del gobernador Corral.

El carismático político camina senderos envidiables para cualquiera y por lo mismo, saturados de gases que, al menor chispazo, podrían detonar.

La situación del diputado Luis Aguilar requiere de una operación efectiva y de mente abierta o de lo contrario, pondrá en grave riesgo el futuro del PAN camarguense post Zubía.

LOS QUE DESAYUNARON EN UN CONOCIDO RESTAURANTE de la vecina República de Meoqui fueron ni más ni menos que Miriam Soto, la jefa de Gabinete, y el ex candidato a la presidencia del Comité Municipal del PAN en Meoqui, René Huizar, el grillote ex secretario particular de César Jáuregui, durante el paso de éste último por la Secretaría del Ayuntamiento.

Nada tuviera de especial, como dice Mecano, que se den la mano ambos políticos meoquenses, sino fuera que hasta hace poco nadie había tenido la capacidad ni el tacto político de sentarse a platicar con Huizar, de quien los que saben aseguran que trae buena escuela “grilla”.

La tensión posterior a la jornada electoral por el municipal se liberó a tal grado que ambos tuvieron oportunidad y las ganas de tomarse una selfie, que el propio Huizar publicó en su perfil de Facebook.

La arqui anda tejiendo acuerdos y demostrando que no es casualidad que hoy por hoy sea uno de los brazos fuertes de Ismael Pérez Pavía, a quien le informa cada paso que va dando. De las cosas que se le reconocen es que la joven profesionista no anda con rodeos ni con mentiras.

Dicen que es de las que cuando algo se puede resolver, lo hace sin chistar y cuando de plano no se puede, lo dice de frente y sin esconderse.

Pero mire, más allá de cualquier cosa, el encuentro entre Miriam y René, fortalecen la imagen del PAN en Meoqui, partido que renovó bríos con otra mujer, Mary Siqueiros.

Vaya que hay equidad de género en la vecina República de Meoqui.

MENUDO RELINCHIDO QUE SE AVENTÓ EL “Caballo” Lozoya al trascender ayer que el deliciense ex diputado local y federal, ex alcalde, miembro del equipo del ex gobernador Reyes Baeza, y aparte operador priista de primera línea, Guillermo Márquez, se había integrado a su equipo, el cual ya está trabajando para el 2021.

De todos es sabido que el Caballo está en plena cabalgata por la entidad y está reclutando operadores que permitan posicionar en cada municipio su proyecto.

El anuncio llamó la atención entre el priismo de la localidad por tratarse de quien es.