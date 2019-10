NO HAY FECHA QUE NO SE CUMPLA NI DÍA QUE NO SE LLEGUE, así que hoy en un salón de la ciudad se llevará a cabo el Informe de las labores legislativas del diputado local Jesús Valenciano, en un evento en que se espera la presencia de invitados especiales tanto de la política local, estatal y nacional.

Para nadie es desconocido que Valenciano está perfilado y trabajando para llegar a la Presidencia Municipal en el 2021, y sin duda, su informe será el arranque formal de actividades para lograr dicho objetivo.

Y va con todo, eh. La convocatoria para el informe según mencionan los organizadores está a todo vapor y con buenos comentarios.

Así que hoy habrá que estar al pendiente del informe del diputado y conocer los resultados de la gestoría realizada.

De hecho, dentro de las invitaciones enviadas, resalta el formato utilizado, ya que aparte de los datos tradicionales, se aprovecha el espacio para mencionar lo realizado en los rubros de #leyes quete sirven, y como Diputado Cercano.

La frase utilizada para este informe lo dice todo, “Vamos por Delicias”, ¿alguna duda?

NO LO COMENTE MÁS ADELANTE, pero dado los resultados alcanzados en la asamblea distrital del sábado anterior, quien está siendo propuesta para la dirigencia estatal de Morena, es la doctora Nora Agüeros.

El detalle según nos dicen es que la están impulsando consejeros electos de varios distritos electorales, como es el de Delicias, algunos de Juárez, Cuauhtémoc y de Chihuahua.

Los que saben aseguran que la opción Agüeros en la dirigencia estatal no es descabellada ni llamarada de petate, ni mucho menos una “puntada” sino que sería factor de unidad entre tribus y grupos, que actualmente mantienen ríspida y polarizada la relación interna del partido.

La carta de presentación, según dicen, sería el trabajo que se viene realizando a nivel local, y máxime el resultado en la asamblea distrital.

La fecha que se está dando para la renovación de la dirigencia estatal es el próximo 10 de noviembre, así que de aquí a ese día, se pondrá interesante el proceso de renovación al interior del partido que encabeza la Cuarta Transformación en el país.

Y es que los enterados juran que durante el periodo de Martín Chaparro no se logró consolidar del partido, sino que poco faltó para que se llevara a cabo un amotinamiento completo

Por lo pronto el nombre de Nora Agüeros ya está apuntado para ser contemplado a la dirigencia estatal de Morena, y ya dijo que le entra.

YA HAY FECHA para el round de sombra con motivo de la Ley de Bienestar Animal, la cual se estaría llevando a cabo de acuerdo a la cronología dada a conocer por el Congreso del Estado, el próximo miércoles 30 a las 10 de la mañana en el Museo del Desierto Chihuahuense.

Ahí se espera la presencia de representantes de organizaciones a favor y en contra de esta Ley, que entre otras cosas, lo que busca es la prohibición de las corridas de toros y de las peleas de gallos en la entidad.

Esto ha llevado a la polarización de posturas que deberán ser dirimidas por los legisladores que encabezan esta comisión, antes de que la sangre llegue al río, en el sentido metafórico de la expresión, obviamente.

Los que están encabezando estos trabajos, son los diputados René Frías y el meoquense Jesús Villarreal, a quien ya se le conoce como “ el dueño del Castillo”, el monumento al derroche presupuestal, según sus detractores en las redes sociales.

Y es que la raza en Facebook no ha dejado pasar la oportunidad de hacer señalamientos en torno a esta construcción, pero bueno, este tema se abordará en otra ocasión, por lo pronto, centrémonos en esta nueva Ley.

Aquí se verá la mano fina de ambos diputados, para sacarla adelante sin que haya mayores problemas entre los sectores participantes.

Así que, a estar pendientes para este próximo miércoles.