VAYA INFORME QUE SE AVENTÓ EL DIPUTADO JESÚS VALENCIANO, y no por el video ni por la escenografía ni por los pendones o por la campaña en redes sociales, no, no, aunque hay que reconocer que estuvieron bien logrados, sino por la calidad del nivel de la audiencia que prácticamente abarrotó las instalaciones del salón Antares, sede del evento.

Se le vio relajado, con buen dominio del escenario, es más, se dio el lujo de girar instrucciones ni más ni menos que al 02 en jerarquía del Gobierno Estatal, el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, (obviamente en tono de broma) al pedirle apoyo para adquirir máquinas para pavimentar denominadas Jet Patcher.

Aparte, se aventó una consulta ciudadana, al estilo de ya sabes quién, para pedir la opinión de los asistentes sobre la necesidad de construir el Hospital Regional, logrando el consenso de la totalidad de los asistentes, al levantar la mano en señal de aprobación.

Y vaya que hubo respaldo, porque logró que el medio gabinete estatal que estuvo presente, alzara la diestra.

De hecho apunte a los siguientes, aparte del ya mencionado secretario de gobierno; Pablo Héctor González, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el secretario de Desarrollo Rural, Rene Almeida; Óscar Aparicio, comisionado estatal de Seguridad Pública; Joel Gallegos Legarreta, director general de Gobierno y Transporte.

Además de Carlos González Herrera, secretario de Educación y Deporte; Fernando Robles Velasco, coordinador jurídico de la SED; Víctor Quintana Silveira, secretario de Desarrollo Social; José Luévano Rodríguez, director general del Ichife, por mencionarle algunos.

A Valenciano también lo flanquearon sus compañeros de legislatura, los “gordos”, como les llamó a los diputados René Frías de Nueva Alianza y Alejandro Gloria del Verde Ecologista, el primero es el actual presidente del Congreso del Estado, “gracias par de gordos por seguir apoyando”, les dijo.

Otros legisladores presentes, fueron Rocío Sarmiento; el coordinador del GPPAN, Fernando Álvarez Monge; Blanca Gámez, Misael Máynez, Luis Aguilar y Jesús Villarreal.

De los alcaldes, también fue notorio el respaldo no solo de los presidentes municipales que pertenecen a su distrito, como son Eliseo Compeán y el Morenista Pepe Ramírez, sino que también acudieron Aidé López, de Saucillo; Ismael Pérez Pavía, de Meoqui; el secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, César Jáuregui Moreno; Arturo Zubía, de Camargo, y Angélica Luján Jiménez, de Julimes.

A la larga lista de asistentes, se le debe incluir a la líder estatal del PAN, Rocío Reza, quien hizo uso de la palabra.

Pero también apunte a representantes de la sociedad civil deliciense, empresarios y productores, que se dieron cita al primer informe de Valenciano.

Sin duda alguna, el de ayer fue el arranque formal de la carrera hacia la Presidencia Municipal de Delicias. O ¿alguien lo duda?.

QUÉ SEMANITA PARA EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL a nivel nacional en que tres de los que fueran líderes indiscutibles, o vacas sagradas, simple y llanamente renunciaron a sus posiciones – o los renunciaron, según como quiera usted verlo –.

Lógico es que estos cambios obligan a la realización de ajustes diversos, aparte de las consecuencias que puedan surgir, ya que se rompe con los equilibrios políticos existentes.

De las renuncias más sobresalientes, se encuentra la de Carlos Romero Deschamps, dirigente del otrora poderosísimo e influyente Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, quien estuvo al frente durante los últimos 26 años, y era parte fundamental durante los procesos de sucesión presidencial.

Después vino la caída del dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (la famosa Fstse), quien anunció su separación del tricolor luego de 40 años de militancia.

Y finalmente, Arturo Zamora, dirigente de la CNOP, dejó dicho cargo por cuestiones personales tras 16 años de encabezarlo, pero por si fuera poco, también se cierne la posible salida de Carlos Aceves del Olmo de la CTM por motivos de salud.

La situación es que no obstante estos cambios que se encuentran alejados geográficamente de Chihuahua, sin duda pegan como olas de Tsunami en las delegaciones locales.

Uno de los primeros efectos ya fueron planteados ayer por los líderes sindicales petroleros en Camargo, quienes externaron su temor de que se retire su fuente de empleo, ya que el ahora ex líder Romero Deschamps, fue quien defendió que se siguieran pagando sueldos pese a que no está produciendo la planta.

Así como en este caso hay repercusiones en otras áreas, de un partido que no acaba por recuperarse de las catastróficas elecciones del año pasado.