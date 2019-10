ESTE DOMINGO, AIDÉ LÓPEZ, VIVIÓ EL MOMENTO MÁS COMPLICADO DE SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN, pero no fue con los regidores de oposición, ni porque se haya presentado alguna manifestación o plantón, no, nada de eso, es decir, no tuvo nada que ver con la política.





La crisis gubernamental, que estuvo a punto de dejar sin alcaldesa a Saucillo, era un brioso corcel que montaba la ojiverde, que al momento de entregarle un elemento de Seguridad Pública la Bandera de México a la alcaldesa, se puso nervioso, echándose para atrás, amenazando con reparar y salir a galope.

Sin embargo, la rápida intervención de otro de los jinetes, que fue identificado como José Noriega, y que estaba a un lado de Aidé, fue el que sometió al caballo, agarrándolo de la rienda, evitando que ocurriera algún accidente.





Los hechos fueron este domingo cerca de las nueve de la mañana en la comunidad de Puerto del Toro, justo cuando estaba a punto de iniciar la cabalgata con la que se daba por terminada la festividad del Colono de Estación Conchos.





Afortunadamente para los saucillenses solo quedó en un mero susto, ¡pero vaya susto!





LA QUE SIGUE cosechando distinciones y reconocimientos, como muestra de que su carrera política sigue en ascenso, es la joven arquitecta Miriam Soto, actual jefa de Gabinete de la hermana República Democrática de Meoqui, quien ahora fue galardonada ni más ni menos que por la vieja guardia del partido al que pertenece, el PAN.





Los que saben señalan que ahora Soto fue ungida ni más ni menos que por panistas del calibre de Pancho Barrio, Memo Luján, Blanquita Gámez, Rocío Reza, Cintia Chavira, entre otros, en un evento donde se entregó la estafeta del partido a los liderazgos juveniles más importantes del estado en el encuentro de Acción Juvenil.





Cuentan los que estuvieron en el evento, que el primero en recibirlo fue Ricardo Huerta, anfitrión del evento y líder de los jóvenes del PAN en Chihuahua.

Lo interesante – dijeron a esta columna - es que el segundo lugar fue para Miriam, seguida de Nancy Frías, prospecto y proyecto de Maru Campos.

Este acto simbólico es una palmadita de los niveles más altos del panismo, para la arquitecta que no deja de trabajar y picar piedra.





Los enterados mencionan que ahí mismo se les advirtió a los galardonados que no es una candidatura la que se les está otorgando, que pongan los pies en el suelo y no se suban al ladrillo, lo cual no le va a preocupar a la joven arquitecta, que si algo le caracteriza es la sencillez, bien puede vestirse elegante con zapato de tacón, como tenis, short, playera, sombrero o botas; o bien, puede andar en vehículo o en bici, a pie o donde guste y mande, es todo terreno, la chava.





En política todo cuenta: desde las fotos, los lugares y hasta los mensajes. La arquitecta recibió la estafeta por Cinthia Chavira.

Fue un momento con mensaje profundo: las mujeres van a tener mucho peso y control en muy poquito tiempo.





Para Miriam, fue un evento completo, porque ahí mismo se le reconoció su labor tanto en Desarrollo Social y su apertura para trabajar.





Sin duda los astros se van alineando para la arquitecta, quien incluso en su muro de Facebook dijo que estaba prohibido marearse en el camino de la política, y que lo importante era “jalar y gastar suela”.

Todos en Meoqui saben que Miriam es el diamante que ha ido perfeccionando Ismael Pérez Pavía, que de hecho es su líder y mentor en estas lides de la política.





Los vientos del 2021 siguen soplando cada vez más fuerte.