PUES TODO INDICA que la toma de protesta para los integrantes del Consejo Político del PRI en Delicias se llevará a cabo el próximo día 9 de noviembre, fecha en la que se espera la presencia del máximo líder del otrora poderoso partido.

En total suman 188 los priistas que integran el máximo órgano del partido, 94 por parte de la militancia y otros 94 por estatutos. Para fines prácticos, serán ellos los que se encarguen de darle vida al tricolor con vistas a las elecciones del 2021, las cuales ya se encuentran a la vuelta de la esquina, y obviamente buscan ser protagonistas, no solo espectadores.

Los que saben mencionan que las cosas no serán del todo sencillas, pero por algo se debe empezar. D O N D E T A M B I É N ANDAN EN ENREDOS es en el partido Morena, de la cuarta transformación, y que tras la desconocida que les dio el Tribunal Federal Electoral, deberán de llevar a cabo una reorganización interna, en la que se tendrán que volver a llevar a cabo las elecciones internas para nombrar delegados.

Por lo pronto los que saben mencionan que se va a convocar a un Consejo Nacional, donde se van a definir algunas fechas para nuevas elecciones. Por lo pronto, todo mundo debe estar en stand by. Los maquiavelos consideran que esto afecta más a los que en su momento soltaron “money” para llevar y traer votantes, porque aunque no lo crea, aquí también hubo acarreo. LA VISITA del cantante y ex diputado federal, Tony Meléndez, en la comunidad de Las Varas, causó el revuelo acostumbrado entre las féminas presentes, quienes aprovecharon para llevarse un “recuerdito” de su presencia en la escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, ubicada en el municipio de Saucillo.

Mire, por ejemplo la recaudadora de Rentas, Priscila Quezada, le pidió incluso un saludo video grabado para los integrantes de su grupo de amigos, que se denomina “los aguafiestas”, el cual fue tomado por la propia funcionaria.

Así como ella fueron varias maestras que aparte de la selfie, se grabaron a un lado de Tony Meléndez. Es más, la alcaldesa Aidé López, se animó incluso a aventarse un palomazo cuando se estaba interpretando la canción “como ave cautiva”. Y en cuanto a la pregunta obligada de postularse por el PRI a la gubernatura, no dijo que no, sino al contrario, a lo que diga el partido.

Así que solo falta lo que se decida al interior del tricolor, ya que son varios, aunque usted no lo crea, los que han levantado la mano para la candidatura al Gobierno del Estado. Los vientos soplan del 2021 cada vez con mayor fuerza, y el intérprete de “ave cautiva” y “necesito quererte”, está más que puesto para entrarle.