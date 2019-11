Hilo Diario

LOS QUE ENTRARON EN UNA ESPECIE DE “IMPASSE” son los integrantes de MORENA en Delicias, que luego del resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), con el que se invalidan las elecciones de los consejeros estatales por no contar con padrón confiable en el país, se quedaron callados, serios, inmóviles, al menos en lo que a actividades hacia el exterior se refiere.

Al momento, los que se atreven a dar alguna declaración solo mencionan que están en espera de lo que resuelva el Consejo Nacional, pero lo cierto es que en este momento, nadie tiene más información sobre lo que sigue.

Lo único cierto es que en este momento los consejeros electos, están invalidados, y es como una especie de borrón y cuenta nueva.

Y es que el resolutivo del Tepjf no es cosa menor, eh; en otros tiempos, algo similar en el PRI o el PAN, se le llamaría, “cochinero”, “batidero”, y muestra de partidos no democráticos, pero acá las cosas toman un rumbo diferente, pudiera ser porque son de nueva creación, y se les da el derecho de la duda, ¿no?, o al menos es una buena excusa.

No hay ruedas de prensa, no ha posicionamientos, no hay al momento nada, se quedó callado el partido de la Cuarta Transformación, aunque ayer, el que hizo su informe de actividades, porque con este resolutivo, sigue siendo dirigente, es el profe Martín Chaparro, amado por unos, odiado por otros.

En fin, esperemos a que la dirigencia local dé algún dato, sobre lo que sigue en el proceso de renovación de los cuadros directivos.

Por lo pronto, están en esa situación llamada IMPASEE, no se avanza ni se retrocede, lo cual no es problema porque son el partido en el poder, pero a nivel local las cosas son diferentes, y el 2021 está a la vuelta de la esquina, a menos que quieran volverse a quedar en la orilla.

DONDE ESPERAN REVIVIR LAS GLORIAS PASADAS, es en el PRI Municipal, al llevarse a cabo la Toma de Protesta del Consejo Político Municipal para el periodo estatutario del 2019 al 2022, el cual será presidido por el mandamás en el estado, Omar Bazán, además de contarse con la presencia del delegado nacional Fernando Moreno Peña.

La hora a la que se está convocando a militantes y simpatizantes del tricolor es a las 12 horas del día.

Será interesante ver quiénes refrendan su apoyo con su asistencia, esperándose sobre todo los liderazgos del partido, aquellos cuya presencia pueden motivar a la base militante, o que están dispuestos a manifestar lealtad en tiempos de la Cuarta Transformación.

De los quienes la asistencia es obligada, y no se permite la ausencia, son: por la CTM, José Cristóbal García Maldonado, Ramón Rayos (regidor) y José Onofre.

Por la CNC, Eduardo Domínguez, Salvador Saláis, Luis Carlos Arrieta y Abel Franco; por la CNOP Ignacio flores; del ONMPRI, Juana Cervantes; por el Movimiento Territorial, José Roque Soltero; de Unidad Revolucionaria, Bernabé Valdez; y de la Red de Jóvenes, Abril Grajeda; de la Fundación Colosio, Carlos Uribe; así como la presencia del secretario de Gestión Empresarial, don José Carreón, entre otros más.