VAYA, VAYA, pues resulta que los operativos implementados por la Subdirección de Vialidad para detectar a los conductores en estado de ebriedad, y con ello disminuir los accidentes, llegó a su fin, al menos por este año.

Le cuento. El titular de la dependencia señaló que en esta temporada navideña se enfocarán a la vigilancia en la zona centro de la ciudad, peeero que los agentes estarán al pendiente de quienes manejen bajo los influjos del alcohol para sacarlos de circulación.

En honor a la verdad, Erick Rodríguez, debería revalorar esta decisión, porque lamentablemente en esta época es cuando se incrementa la ingesta de este tipo de bebidas, y porque muchas veces cuando se nos recuerda el Reglamento, hacemos caso.

Pues ni hablar, tan bien que íbamos con los retenes, o ¿usted qué piensa?.

LOS QUE LLEGARON MÁS ESCOLTADOS que nunca a la sede alterna del Congreso de la Unión allá en la Ciudad de México, fueron los diputados federales, que ayer sesionaron para analizar lo referente al presupuesto federal del 2020.

El detalle no fue tanto el ir en un transporte colectivo, sino lo que cuestionaron algunos de ellos, es el discurso de la 4T, de no represión a manifestantes, ya que adentro de la unidad iban policías, aparte de ser escoltados por decenas de patrullas de la Guardia Nacional y de la Policía de la Ciudad de México.

Y es que si usted recuerda, las organizaciones campesinas se encargaron de bloquear los accesos a San Lázaro en protesta por lo que han considerado como una negativa del Gobierno Federal a dar más apoyos al sector agrícola.

En su página de Facebook, Alan Jesús Falomir Sáenz, el famoso cabrito, compañero allá en el Congreso de la Unión, dijo “¿pues no que este gobierno no reprime a los manifestantes?, que lamentable esta situación, solo porque al presidente no le importan los sectores productivos del país, que él sigue obsesionado en meterle más recursos a sus programas sociales”.

Así las cosas en la batalla por el presupuesto para el 2020.

MÁS TARDE QUE RÁPIDO respondió la Fiscalía General del Estado con un comunicado de prensa a los hechos suscitados en Lázaro Cárdenas, donde un grupo de hombres armados, irrumpió en la madrugada del pasado lunes, para apoderarse de arpillas de nuez, y llevarse maquinaria agrícola del interior, no sin antes, prender fuego a lo quedaba de las mismas.

El comunicado habla de las acciones que se han realizado a través de la Agencia Estatal de Investigaciones a través de la Unidad de Investigación de Robo y Fraude al Sector Agropecuario y Robo de Ganado (vaya nombrecito).

Nadie duda de las acciones y de los resultados, en ese boletín se habla de la detención en flagrancia de varias personas, ni tampoco de la colaboración con las diferentes instancias municipales.

Lo que llama la atención es el robo en Cárdenas, con esas características y que a la fecha, no se tienen detenidos.

El comunicado, bien, bien redactado, el impacto mediático, bien; ahora falta resolver ese caso, que sin duda prendió las alarmas entre los nogaleros de la región, sobre todo la facilidad con que llegaron y actuaron.

Van cuatro días, y contando, de ese robo.