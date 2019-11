MÁS ALLÁ DE los resultados y de quién ganó o quién perdió en el plebiscito celebrado en Chihuahua, hay lecciones que deben tomarse en cuenta, sobre todo cuando se someten a la opinión de la ciudadanía, proyectos y programas de Gobierno, sean del nivel que sean.

Obvio que existieron algunos detalles que se deben afinar por parte del Instituto Estatal Electoral, y sobre todo el incentivar una mayor participación de la gente, sin embargo, el primer ejercicio de este tipo se llevó a cabo, y eso es lo que debe aplaudir la ciudadanía.

Ahora falta Ciudad Juárez, en donde se someterá a la consideración ciudadana el proyecto de alumbrado con lámparas led, tal y como se hizo en Chihuahua.

En Chihuahua ganó el NO, ahora habrá que ver qué sucede en la fronteriza ciudad.

Imagine usted, como diría el ex beatle, John Lennon, ¿que se diera este ejercicio para los proyectos de gran envergadura?, ¿o para que se opinara sobre el destino del presupuesto para el año entrante, y que no quedara solo al arbitrio de diputados o regidores, por ejemplo?.

Pero en plebiscito, no en encuestas a mano alzada.

¿Qué cambios pudieran darse? O bien, ¿cuáles se ratificarían?, sería interesante no me diga usted que no.

Las elecciones son una buena forma de conocer el sentir del pueblo. Ya ve que el año pasado, 30 millones le dijeron “byebye” al régimen anterior, y decidieron probar la cuarta transformación.

Por lo pronto, el ejercicio es del todo positivo, independientemente, ya lo dije anteriormente, del resultado, del que también se puede hacer un análisis más político, pero por lo pronto dejémosle en que la raza hizo su aportación en este plebiscito.

Y YA QUE ESTAMOS HABLANDO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA, el periódico El Universal, uno de los que se catalogan como “fifís”, ha publicado dos encuestas respecto a la aprobación del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, la llamada cuarta transformación, justo a unos días de cumplirse un año de su llegada a la presidencia de la República.

Contra los pronósticos de unos, y las ratificaciones de otros, la opinión generalizada es que consideran que su condición económica es mejor que hace un año, así como lo lee.

Luego hoy, publica que si hoy fueran las elecciones solo un 36 por ciento votaría por Morena, una diferencia notable con el casi 60 por ciento que alcanzó en el mes de marzo, sin embargo, llama la atención que en ese mismo rubro, los demás partidos, no suben en la aceptación ciudadana.

Lo que es más, el 71.3 por ciento considera que no estaban mejor con presidentes de otros partidos.

Así que, saque usted sus conclusiones. Como le digo, son resultados de la encuesta de El Universal publicados este fin de semana.

DONDE ESTUVIERON DE PLÁCEMES ES en la tierra de artistas, en el vecino municipio de Santa Rosalía de Camargo al conmemorar el 222 Aniversario de su fundación; un día como hoy pero hace 222 años se fundó Santa Rosalía de Camargo por el capitán José Manuel de Ochoa allá por el lejano 1797.

Los festejos que organizó el vaquero Arturo Zubía incluyeron diversos eventos, donde se invitó a la ciudadanía en general a participar, así como la tradicional callejoneada de Aniversario por las principales calles de la ciudad.