UNA DINÁMICA DE TRABAJO DIFERENTE o extraña si quiere llamarle así es la que se está aplicando en la sede de los Derechos Humanos en Delicias, luego de la llegada de Raymundo Mata Cárdenas, ya que en tres meses no se ha emitido una sola recomendación a instancias gubernamentales, o al menos observaciones que hayan sido dadas a conocer a los medios de comunicación.

Pero si esta estadística llama la atención, la que hay a nivel estatal es más evidente, de abril a la fecha, en que asumió el cargo Néstor Armendáriz, solo ha hecho recomendaciones a 5 instancias, mientras que su antecesor durante los primeros tres meses del año, ya llevaba 37.

O una de dos. Los entes gubernamentales de la noche a la mañana se han convertido en blancas palomitas (cosa que no creo por más optimista que sea) o, se le dan largas a las quejas y trámites (cosa que no quisiera creer ), o bueno demos una tercera opción, los nuevos titulares de la CEDH optan por la conciliación, ¿será?.

Los que saben opinan que ojalá no se trate de una estrategia en la que se evite ventilar casos o dependencias, y privilegiar, el diálogo, pero en estos tiempos, aunque no se quiera, se tiene que pensar mal.

En fin, demos el derecho de la duda a Raymundo Mata y compañía, sobre la marcha podremos darnos cuenta cuál de las opciones planteadas es la cierta.

Por cierto, y solo como comentario, ahora que a Rosario Piedra se le cuestionó su filiación en Morena, ¿no sería saludable que Raymundo, pidiera licencia a la suya?, digo para evitar comentarios de esos que no son del todo positivos.

CUANDO LE DIGO QUE EN LA TIERRA DE ARTISTAS VAN EN SERIO para disminuir el consumo de alcohol, es porque así es.

Lo último que se puso en análisis es la posibilidad que Camargo se convierta en el único municipio de los 67 que integran el estado, que no acepte la ampliación de una hora en la venta de bebidas embriagantes, que es común durante la temporada decembrina.

Las palabras del secretario municipal, César Aguilar, son contundentes, al señalar que sería incongruente si aceptan la medida que propone Gobierno del Estado, y que es la tradicional en estas fechas, “por una parte estamos diciendo que consuman de manera moderada bebidas embriagantes y por otra parte permitir se alargue el horario”.

El tema está aún en cabildeo con los propietarios de negocios de este tipo, y la decisión final será en estos días, pero no se sorprenda de una medida de este tipo.

Recientemente a los que le pegaron fue a los Oxxo en ese municipio, a los que se les prohibió la venta de embriagantes.

DESDE LA VECINA POBLACIÓN DE CAMARGO llegó una iniciativa a través de la cual se convoca a la ciudadanía para que done cartón, hule y cinta, y croquetas, con la finalidad de construir casitas para los perros callejeros en esta temporada invernal, y puedan guarecerse de las inclemencias del tiempo.

La idea es de la maestra Idalia Escamilla, que ha llamado la atención en la comunidad camarguense debido a lo novedoso de la convocatoria, esperándose que haya buena respuesta de las familias.

Sin embargo, hay quienes señalan, que independientemente de la buena voluntad mostrada por la profesora, y que ayudará, sin duda alguna, a evitar la muerte de estos animalitos, la idea debería ir más allá para sancionar a los dueños de mascotas, que simplemente delegan en la comunidad la manutención y cuidado de las mismas.

Tener un gatito o perrito, solo mientras son cachorros, y después dejarlos al libre albedrío, son cosas que deben ser sancionadas por parte de las autoridades.

Bien por la maestra, pero tache, a los dueños que permitieron a sus mascotas andar libres en las calles.

SI ALGUIEN TIENE CONOCIMIENTO del avance que se tiene en los foros de discusión que se vienen realizando para la Ley de Bienestar Animal, hágaselo saber a las organizaciones locales, porque a la fecha no hay boletines, no hay comunicados, no hay absolutamente nada de información que se haga llegar de manera oficial.

En aras de la transparencia, sería interesante conocer comunicados acerca del proceso que se sigue en torno a esta iniciativa, ¿no lo cree usted?, al menos para saber cuál ha sido la tendencia de los puntos de vista que se están recibiendo en dichas reuniones.