Abren fuego Quezada y Cabada

Hoy puede ser el capítulo final en el Issste

Deliciense participó en el proyecto del primer satélite mexicano

a representantes de medios de comunicación al nacimiento de la agrupación Colectivo Ciudadano, con las siglas de CCVXCH, programándose para ello un evento en la capital del estado, este sábado en punto de las 7 de la tarde al medio día.

De acuerdo al flyer que se está haciendo llegar, se tendrá la participación de Beatriz Pagés, la ex directora de la revista Siempre, especializada en temas políticos, y quien recientemente anunciara su renuncia al Partido Revolucionario Institucional.

En los corrillos de la grilla estatal mencionan que la aparición en la escena política de la CCVXCH no es otra cosa que el arranque de operaciones de la alianza que muchos ya veían venir entre el ex priista y ex alcalde de Chihuahua, Marco Adán Quezada, y el alcalde independiente de ciudad Juárez, Armando Cabada.

Pagés es considerada de línea dura, y muy crítica de su expartido y de la Cuarta Transformación, prueba de ello son sus editoriales video grabados en twitter, donde aborda temas de actualidad, obteniendo bastantes reacciones del público que le sigue.

Será interesante conocer quién y de dónde participan en esta reunión, anunciada para las 12 del mediodía en el salón ubicado sobre la prolongación de la avenida Teófilo Borunda número 11208, allá en la capital del estado.

Le doy un dato, la convocatoria al medio día desde Ciudad Juárez, y han ido sumando reporteros de toda la entidad mediante enlaces de invitación.

SIN DUDA ALGUNA VER CHAVOS QUE PERSIGUEN SUS SUEÑOS Y QUE POCO A POCO LOS VAN

cristalizando, es motivo de orgullo y reconocimiento.

El comentario viene perfecto para darle a conocer que Juan Carlos López, el paisano de Delicias, que se encuentra actualmente en la Harvard Business School en los Estados Unidos, participó actualmente en el proyecto de la NASA, que culminó con el lanzamiento del primer satélite mexicano el Aztechsat-1 hacia la Estación Espacial.

Él lo compartió a través de su perfil de Facebook, y sin duda alguna el orgullo que él siente, es motivo de orgullo para todos los que habitamos esta región.

Enhorabuena para él y su familia.

HOY LAS COSAS

pueden ponerse color de hormiga si la delegación estatal del Issste persiste en hacer caso omiso de las demandas de los sindicalizados, al mantener en su puesto a la administradora de la clínica local.

“Pésele a quien le pese”, fue la advertencia del líder sindical en el estado, Mario Acosta, al señalar que si hoy no es destituida esta profesionista, se apoderarán de las instalaciones administrativas y le impedirán el acceso, tanto a ella como a su personal.

Y es que luego de la manifestación de media semana, dieron un nuevo ultimátum para hoy jueves, ya que de lo contrario tomarán más acciones de protesta.

El problema del personal con la nueva funcionaria inició prácticamente desde su llegada, al acusarla de trato despótico y de estar despidiendo personal.

Menuda bronca en una institución médica de esta importancia, como que hace falta la mediación en este conflicto, ¿no cree?.