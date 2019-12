Hilo Diario

LAS COSAS EN EL ISSSTE de Delicias están escalando a niveles no antes vistos, y pareciera que es de poder a poder entre los directivos y los trabajadores sindicalizados, ya que por lo pronto, ayer la administradora Laura Corte Fierro, no pudo entrar a sus oficinas, no obstante acudir con un notario.

El problema surgió desde la llegada de esta funcionaria, obviamente palomeada por el virrey Juan Carlos Loera.

Dicen los que están enterados del tema y que conocen el entramado al interior de la dependencia federal, que Corte Fierro fue a poner orden, a que se cumpliera el reglamento interior de trabajo, y que los sindicalizados no han estado de acuerdo, interpretándolo como un hostigamiento laboral.

A su vez, el sindicato, señala que el problema es la destitución de personal, e inclusive, han dado a conocer que se les han grabado conversaciones.

Pero mire, sin tomar partido de un lado o del otro, aquí hay una demostración de fuerza del sindicato, enviando mensaje al que manda en la Cuarta Transformación, y al propio virrey Loera, representante del Gobierno Federal en Chihuahua.

A Loera obviamente no le conviene que este conflicto continúe, y se requiere o una negociación, o un manotazo, lo que usted escoja, ya que no puede haber un poder sobre otro poder, ¿o si?.

En fin, el fin de semana se atravesó, y habrá una tregua que culminará el lunes con el arranque de la jornada laboral.

La pregunta es, ¿se mantendrá a la administradora, o se va ceder a la presión de los sindicalizados, o bien, se dará un golpe de timón?, hay que estar pendientes, porque seguramente la semana entrante habrá más noticias.

AYER SE RECIBIERON VARIAS LLAMADAS A ESTE MEDIO de comunicación, compartiendo la duda del por qué se permite la circulación de los camiones pirata no solo en Chihuahua sino a nivel nacional, pese a ser una especie de bombas de tiempo sobre ruedas

Y la respuesta a todas las inquietudes es, quién sabe. Es un misterio, ya que en este caso se sostiene la versión que contaban con permiso para circular, sin embargo, dadas las características de lo sucedido, pareciera que los controles o la regulación se la pasan por el arco del triunfo.

Un total de 35 personas resultaron lesionadas, desde un simple raspón, hasta contusiones bastante serias como Traumatismo Cráneo Encefálico; y 14 personas que perdieron la vida a consecuencia del accidente.

Así que, no obstante que se vayan a fincar responsabilidades a los propietarios de la empresa, y sobre todo al chofer, que por cierto, se debate entre la vida y la muerte, debería irse más lejos aún con las dependencias involucradas en checar la operatividad de estas unidades.

Cuando usted circula por la carretera después de las 10 de la noche es muy común ver este tipo de unidades, cuya característica es que son modelos atrasados, obsoletos, pero ahí van, con pasaje al full.

¿Y sabe también a quiénes va a ver?, a las patrullas de la Federal de Caminos.

¿Verdad que algo no concuerda?