HISTORIAS, LEYENDAS Y ALGO MÀS…

Afable y misericordioso fue el Virrey Iturrigaray, su sencillez, cordialidad y sensibilidad le ganaron la buena voluntad de los habitantes de la Ciudad de México. Así como presidia elegantemente vestido actos de gobierno, saraos y fiestas religiosas, también sabía ponerse ropa de trabajo y abrir el surco en la tierra.

Pero su mayor logro fue romper el miedo de la gente y los argumentos del Protomedicato, así se conocía a la junta de médicos, para salvar a la población. Asolaba a la Nueva España una mortal epidemia de viruela. Muchas personas, en su mayoría niños, morían y era difícil deshacerse de los cuerpos, dondequiera había cadáveres, lo que propagaba al ambiente el virus tan temido.

El virrey y la virreina supieron del descubrimiento en Inglaterra de una vacuna, resultado de los estudios previos del médico Edward Jenner, era el año de 1796. Mandó el Virrey traer el medicamento que fue enviado en medio de dos pequeños trozos de vidrio unidos por cera, pero al llegar, debido al largo viaje y el clima, ya no servía, no hacía efecto alguno. Además los médicos insistían que eso por principio de cuentas era contra los designios divinos y que no era bueno poner la viruela en un cuerpo sano.

Ideó don José de Iturrigaray que al partir los barcos de España hacia el nuevo mundo trajeran niños vacunados. Se inoculó el virus a dos niños sanos, cuando les prendió la vacuna se lo pasaron a otros dos y así sucesivamente, esa fue la forma en que el preservativo llegó efectivo a América. Para convencer a la gente y vencer la reticencia del Protomedicato, el virrey y la virreina Doña Inés de Jáuregui convocaron a los maestros del Claustro Universitario, al mismo Tribunal de Médicos, a los Oidores y al Cabildo a acudir al Hospicio, ahí todos vieron que el hijo más pequeño de los virreyes fue vacunado, se temía por su vida, no murió y no contrajo la enfermedad. Esto convenció a la población a aceptar la vacuna. Salvó de la mortandad a miles de vidas.

Fue Don Francisco Javier de Balmis, quien se encargó de distribuir esta medicina a todo el continente.

Esta vacuna erradicó a nivel mundial la viruela, en mayo de 1980. Bueno, así me lo contaron.