Ichitaip ordena a Saucillo responder a particular

Saucillo.- El municipio no cumplió con responder la solicitud de información de un particular, quien se amparó en su derecho de acceso a la información pública. Por lo anterior el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) obligará a Presidencia Municipal a dar respuesta.





Al igual que otros lugares Saucillo no respetó el derecho de acceso a la información pública de un ciudadano, quien solicitó conocer las actas de entrega-recepción generadas por el cambio de administración, que inició funciones el 10 de septiembre de 2018, así como las correspondientes a la Administración 2016-2018.





En la sesión ordinaria celebrada ayer 8 de mayo por los integrantes del Pleno del Ichitaip, aprobaron el recurso de revisión Ichitaip/RR-194/2019 por el cual se instruye al municipio de Saucillo a proporcionar información, que omitió hacer llegar a un particular en respuesta a una solicitud o bien, acreditar que no cuenta con la misma, mediante el correspondiente acuerdo de inexistencia.





En respuesta, el municipio hizo entrega al solicitante de un archivo en PDF en las que exhibió un acuerdo del Comité de Transparencia, en el que declaró inexistente la información referente al acta de entrega-recepción de la Administración 2013-2016, así como un acuerdo mediante el cual se determina guardar confidencialidad respecto a los datos personales, sujetos a tratamiento del acta de entrega-recepción de la Administración 2016-2018 a la que se encuentra en funciones.





Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión en el que sostiene que Saucillo le proporcionó un acuerdo de inexistencia y un acuerdo de clasificación sin ningún tipo de fundamento válido, además de acusar que el acuerdo de confidencialidad de datos personales carecía de fundamento jurídico.





En el análisis del caso, se dijo que el municipio fue omiso en atender lo dispuesto en el Artículo 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, en los que se señala que primero debe realizarse una búsqueda exhaustiva de la información y además explicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que generaron la declaración de inexistencia.





También se trató el hecho de que el municipio clasificó como confidencial cierta información y que se apegó a legislación federal, como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando debió basarse en la legislación estatal vigente y aplicable al caso en concreto.





Por estas razones, los integrantes del Pleno del Ichitaip consideraron que Presidencia Municipal de Saucillo no cumplió con el Derecho de Acceso a la Información en favor del particular, por lo que se le instruyó a dar respuesta al particular debidamente fundamentada y motivada, después de una búsqueda exhaustiva de la información requerida. Cabe mencionar que al cierre de esta edición no se emitió versión por parte de la autoridad de Saucillo.