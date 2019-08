Inaugura Gobierno Municipal la liga estatal de Básquetbol sub 18 en Meoqui

El Gobierno Municipal de Meoqui, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, llevaron a cabo el acto de inauguración de la liga estatal de básquetbol sub 18, donde participarán alrededor de 26 equipos de los diversos municipios del estado.

Serán equipos de los municipios de Camargo, Ojinaga, Delicias, Chihuahua, Saucillo, Gómez Farías, Ascensión, Juárez, desde luego Meoqui, entre otros, contando con 14 equipos de la rama varonil y 12 de la rama femenil, siendo un torneo de visitas recíprocas.

El Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Jorge Sánchez, explicó que este es el cuarto año de la liga, en el cual se han obtenido resultados positivos para los que participan en esta, como capacitaciones gratuitas y becas deportivas.

“Meoqui está participando con el equipo Pelícanos, dirigido por el entrenador Óscar Rosas, este equipo inició en la liga con su primer juego ganado el pasado domingo 25 de agosto, por lo cual nos sentimos muy orgullosos e ilusionados”.

En el evento de inauguración estuvo presente el Alcalde Meoquense, Ismael Pérez Pavía, quien se dijo contento por haber sido invitado a esta inauguración, deseando a los equipos que se corone el mejor, y qué mejor que el equipo que representa a Meoqui, los Pelícanos:

“Desearles que gane el mejor, no me pregunten a quien le voy, desde luego a los Pelícanos, creo que vamos a ganar y a salir adelante. Mucho éxito también a Pioneros, a quien hoy nos enfrentaremos, siendo ya un clásico regional, me siento muy contento con esta inauguración de esta liga estatal, enhorabuena a todos los equipos”, concluyó el edil.