Incertidumbre por despidos masivos en Conagua, Inifap, Sader y Fira

Trabajadores de diferentes organismos se mantienen a la expectativa por la incertidumbre ante los despidos masivos anunciados por el presidente López Obrador. Gran preocupación se percibe entre el personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Inifap), Financiera Nacional, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira) al igual que la plantilla laboral de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).





La noticia circuló a través de un memorándum fechado el 3 de mayo y posteriormente en conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó los recortes masivos en diferentes organismos desconcentrados.





El ingeniero Rosalío Núñez, jefe de operaciones del Distrito de Riego 005 afirmó que por el momento no hay nada oficial sobre si habrá despidos o no, no ha llegado ningún documento que lo confirme y tampoco existen instrucciones por parte de niveles más altos.





Desde principios de año comenzaron las amenazas de ceses en otros estados como es el caso de Michoacán, en donde trabajadores de Conagua quienes prestaron sus servicios por muchos años al interior de la dependencia adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), fueron despedidos con prestaciones por debajo de la ley, lo que ocasionó manifestaciones y tomas de instalaciones.





Hasta el momento se ha dado a conocer que por parte de la representación estatal de la Sader se les ha dejado la opción del retiro voluntario, cabe mencionar que existen unos 66 jefes de distrito, jefes de Cader, jefes de programa, a quienes se les esta dando la opción de irse, algo similar a los despidos de hace tres años en donde salieron por lo menos 55 trabajadores de confianza, que ocupaban diferentes cargos de lo que anteriormente fuera Sagarpa.





“No nos están tomando en cuenta los años de servicio, cuidar un prestigio y la calidad del mismo, ya no estamos trabajando a gusto, no sabemos qué es lo que va a pasar”, fueron los comentarios que trascendieron entre los trabajadores de los diferentes organismos, quienes se encuentran a la expectativa de un despido masivo.





La preocupación se ha incrementado porque los recortes están indicados como fecha límite al 31 de mayo y aplicados a partir del primero de Junio, es decir al día de hoy, sin embargo, hasta el momento ningún titular de las diferentes dependencias mencionadas ha sido notificado oficialmente.