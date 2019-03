Indignación: Se meta a robar en pleno velorio

Repudio e indignación vivieron habitantes de “La Quemada” al señalar que in sujeto apodado “El Pipen” que entró a robar varios artículos en pleno velorio a las instalaciones del velatorio municipal. Aseguran que esta persona los tiene asolados y solicitan mayor rigor en la aplicación de la ley.

El robo durante este ritual sagrado, fue la ‘gota que derramó el vaso’ para los vecinos, pues manifestaron su total molestia ante esta situación.

Narraron que el robo se realizó la noche del pasado miércoles en las instalaciones de dicho velatorio municipal. Mientras las personas velaban a una mujer de apellido Astorga, aseguran que el ladrón lo tienen bien identificado.

La persona que acusan se llama Adrián Felipe G. L, alias “El Pipen”, quien presuntamente uso una silla para brincar la malla ciclónica perimetral para robarse un tanque de gas entre otras cosas de los deudos.

Se pidió la intervención de elementos de Seguridad Publica para que levantaran el reporte y lo detuvieran, también llegaron agentes Estatales. Aunque si se detuvo lo dejaron libre, como otras ocasiones solo porque pagó las cosas, dijeron.

“Nos sentimos indignados porque esta no es la primera ver qué ocurre, esta persona ya ha cometido muchos robos y más ahora que no respetaron el dolor de las personas y eso ya no se puede permitir”, expresaron vecinos.

Exigen a las autoridades más vigilancia, pero sobre todo mayor rigor en la aplicación de la ley

El quejoso añadió que acudieron ante la Policía Municipal y ante el Ministerio Público para interponer la querella correspondiente.