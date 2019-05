Inicia rehabilitación del camino que conduce a Lomas del Consuelo

El Gobierno Municipal de Meoqui, a través de la Dirección de Obras Públicas, rehabilitarán el camino que conduce a las Lomas del Consuelo, dicha obra será en conjunto gracias a las gestiones del Diputado Local, Jesús Valenciano, personal del Módulo 7 y recursos municipales.





En banderazo de inicio, estuvieron presentes: Ismael Pérez Pavía, Presidente Municipal de Meoqui, Miriam Soto Ornelas, Secretaria del Ayuntamiento y Jefa de Gabinete, Jesús Valenciano, Diputado local, Daniel Cruz, Director de Obras Públicas entre otras autoridades municipales.





En su intervención, el Alcalde Meoquense, Ismael Pérez Pavía, agradeció al diputado local, Jesús Valenciano y al personal del Módulo 7, pues gracias a las gestiones que realizaron es hoy ya una realidad la rehabilitación de 25 mil metros cuadrados de este importante camino:





“Son 25 mil metros cuadrados los que vamos a reparar gracias a nuestro diputado Jesús Valenciano, al módulo 7 y a recurso del municipio.





Nosotros nunca hemos negado que hay baches, calles en mal estado o colonias con rezago, al contrario, sabemos dónde hay más necesidad, pero tenemos prohibido quejarnos o quedarnos cruzados de brazos, somos un gobierno de acción y nuestra obligación es buscar soluciones, no pretextos.”





El Edil dio a conocer que vía redes sociales eran muchas las quejas y peticiones que tenía por ese tramo, por lo que tuvo que buscar recursos por otro lado, pues el Gobierno Federal negó los recursos al municipio, pero gracias al apoyo también con el que contó de parte del diputado Jesús Valenciano y Módulo 7 se da hoy luz verde a la obra:





“Por redes sociales nos llegaban muchas quejas de esta calle, yo entiendo que la gente se desespera, pero la federación nos negó todos los recursos, cerraron la puerta a necesidades como esta y es por eso que hemos buscado otros medios para hacerle frente a las necesidades del municipio, por fortuna tenemos diputados como mi amigo Valenciano, hombres que hacen que las cosas sucedan. Muchas gracias amigo, Meoqui siempre será tu casa y cuentas con todo nuestro apoyo.

El Módulo se ha comportado a la altura, siempre solidarios y atentos con la necesidad de las personas.”





Por último, Pérez Pavía dijo que no es un pretexto que el Gobierno Federal no apruebe recursos para obra pública en el municipio, pues él seguirá gestionando y no habrá obstáculo que los frene:





“En Meoqui no habrá obstáculo que nos detenga, si nos rechazan los proyectos, seguiremos gestionando recursos, si la federación no quiere, nosotros sí. Siempre encontraremos la forma de hacerle frente a los retos que tenemos” concluyó.