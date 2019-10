Inician talleres en asilo San Juan Diego

Talleres de cocina, de manualidades, dinámicas grupales y pintura, se imparten en el Asilo San Juan Diego a partir de esta semana, dentro de lo que se denomina “El Recreo del Abuelo” pero que también están dirigidos al público en general, fue anunciado ayer en la inauguración, contándose con el apoyo de colaboradoras de ICATECH y del Centro de Seguridad Social.

Se trata de talleres que se abren al público en general pero que principalmente integran a los adultos mayores y personal del asilo San Juan Diego, inaugurándose estas actividades con el taller de concina que imparte María de Jesús Juárez de Barrera, Esto pudo ser posible ya que a través del ICATECH y la gestión de la directora Ileana Issa, se pudo becar a gran parte de las personas con un 50 por ciento del costo.

Alma Cinco, directora del asilo, invitó a las personas a sumarse pues las inscripciones están abiertas y tienen un costo muy económico para lo que se les imparte y el provecho que le pueden sacar, dicho taller es de 40 horas y es para saber elaborar bocadillos, dulces y salados, así como repostería (galletas) pagando solo 300 pesos.

Las clases son martes y jueves de 10 de la mañana a doce del día, además de entregarles certificación que acredita sus conocimientos. Cinco Zamarrón, agregó que además de esto tendrán más actividades, los lunes el taller de manualidades, miércoles dinámicas grupales y los viernes el taller de pintura a cargo de un amaestra del Centro de Seguridad Social del IMSS.

Estas actividades tienen dos finalidades, de tipo recreativo y de tipo ocupacional, ya que hay personas que durante el día no tienen actividades en qué ocuparse, sobre todo gente jubilada o personas que ya no tienen a sus hijos en casa. Hay beneficios que es ocupar su tiempo libre, sus habilidades, establecer relaciones con otros, aprender actividades que no habían conocido y hasta aprender cosas que les permita emprende un pequeño negocio en casa.

Para esta inauguración, estuvieron la señora María de Jesús Juárez como tallerista, Nena Téllez integrante del Consejo de la asociación Vivir Bien en Delicias, la directora del asilo Alma Cinco y en representación del Centro de Capacitación ICATECH, Lala Cárdenas en representación de la directora Ileana Issa.