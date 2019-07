Invaden terrenos en zona de la presa Las Vírgenes

“Cabañas de la presa son un despojo al ejido Loma de Pérez”: presidente ejidal Humberto Aceves













En conflicto se encuentran los propietarios de las más de 40 cabañas que han sido construidas en las orillas de la presa Francisco I. Madero, ya que los ejidatarios de Loma de Pérez reclaman sus derechos de tierra, pues aseguran que son un despojo por construir sin tomarles en cuenta.





Humberto Aceves Celis, presidente del ejido Loma de Pérez, declaró que ya se está revisando el caso con las dependencias federales correspondientes, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua).





“Personalmente lo he informado a Kamel Athie Flores como director local de Conagua, quien ha reconocido que no son zonas federales, pero se les va a notificar a las personas que han construido, al menos el director y el jurídico no están en contra”, expresó.





Cuestionó el por qué construyeron ahí si no tienen título de propiedad, no tienen una concesión, no tienen nada ¿por qué construyeron en tierras que no son de ellos?





“Hay unas 40 cabañas que estuvieron fincando durante años, pensando que eran zonas federales, y pudieron pensar que después arreglaban con Conagua, pero resulta que no se puede arreglar porque aún cuando fuera zona federal, nosotros somos la colindancia, nosotros tenemos la preferencia y tienen que contar con la firma de anuencia nuestra”, recalcó el entrevistado.





Explicó que no existen zonas federales porque cuando se embalsó la presa en 1949, no hubo expropiación para el ejido, ni indemnización, en el segundo embalse hace unos años fueron unos 80 metros, “con eso nos roban mucho terreno”.





“Hay un nivel de aguas máximo ordinario, es decir, a donde llegue el agua de nivel, de ahí son diez metros de zona federal, pero como no se notificó al ejido, no hubo Ley de Expropiación, no hubo comunicación y las obras no salieron en el Diario Oficial de la Federación, sigue siendo propiedad del ejido Loma de Pérez enteramente, no es zona federal”, afirmó Aceves Celis.





“Ya andamos en eso, nada más que se nos certifique y vamos a ver qué hacemos, porque esa zona es turística y es del ejido, nos estamos basando en la Ley Agraria y Ley de Expropiación, contamos con un plano definido en el Registro Agrario Nacional y con toda la documentación necesaria para aclarar ante quien sea necesario, lo que es del César al César y a Dios lo que es de Dios”, agregó.