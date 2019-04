Invita SPM a jóvenes a ser parte de la Policía

Bajo la advertencia de que los filtros de reclutamiento serán estrictos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal emitió la convocatoria a los interesados en ingresar a la Academia de Policía y Tránsito, pues para este año se tiene contemplado elegir a 25 elementos.

La corporación invitó a todos los interesados a unirse al reclutamiento de jóvenes, para que inicien el curso de formación básica inicial de este año y formar parte de la nueva generación de cadetes.

Existen filtros de reclutamiento que exige el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional y el Sistema Estado de Chihuahua, pues los elegidos serán funcionario públicos al servicio de la comunidad.

Los hombres y mujeres de 18 a 35 de años de edad que estén interesados, tendrán que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos el ser mexicano por nacimiento, acta de nacimiento, CURP, contar con estudios mínimos de preparatoria, los varones haber prestado el Servicio Militar Nacional, siendo opcional en mujeres, edad mínima 18 años y máxima 35, estatura sin calzado 1.70 para hombre y 1.65 para mujeres.

De igual manera, gozar de cabal salud física y mental, no tener inserciones, dibujos o grabados en la piel, no contar con antecedentes policiacos, no estar inhabilitado o suspendido como servidor público, en caso de haber sido parte de otra corporación presentar baja voluntaria, aprobar los exámenes de selección correspondientes, además, el compromiso de sujetarse a las reglas y disposiciones en materia de disciplina.



Los interesados deben de cumplir sin excepción con las bases y los requisitos y presentarse en la Academia de Policía y Tránsito, ubicada en la calle Serapio Rendón y avenida Segunda Sur, sin número, en colonia Tierra y Libertad.La solicitud y recepción de documentos será del 8 de abril al 7 de mayo de 2019.Los horarios de atención, es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 6:30 de la tarde.

Cabe destacar que quienes cumplan con todos los requisitos serán llevados al Centro de Control de Confianza para que se apliquen sus respectivos análisis de conocimientos, aquí quedarán las personas que cumplan con cada petición, lleven el proceso en orden, cumplan con el entrenamiento y que permanezcan con el internado correspondiente, en las instalaciones de la Academia de Policía Municipal.

























El director de la academia dijo que los requisitos son los siguientes:

- Cartilla militar liberada (Hombres)

- Preparatoria Terminada

- Credencial de elector

- Cartilla de no antecedentes penales

- Licencia de conducir

- Comprobante de domicilio

- Cartilla de no antecedentes policíacos